Violenza a Vittoria e rissa in piazza Daniele Manin: lettera aperta dei sacerdoti letta in tutte le chiese

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Una lettera aperta dei sacerdoti alla città di Vittoria. Alle comunità cristiane e a tutti i cittadini. La lettera è stata letta in tutte le chiese durante le messe domenicali e nel prefestivo del sabato sera.

Ha come oggetto i recenti fatti di cronaca, la rissa che si è verificata in piazza Daniele Manin (meglio nota come piazza Senia) e i tanti episodi di cronaca che hanno caratterizzato la vita della città nell’ultimo periodo, soprattutto negli ultimi mesi.

Una rissa che pare sia partita da poche persone e abbia poi coinvolto molti immigrati presenti nella piazza e nel circondario. La lettera è un appello alle istituzioni per chiedere di garantire sicurezza nella città, ma è anche un invito alle comunità parrocchiali per costruire relazioni fondate sulla pace, combattendo il sopruso e la sopraffazione. I sacerdoti chiedono anche di investire in “percorsi di educazione alla cittadinanza, nella prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto reciproco e nella responsabilità personale”.

“Ogni giorno incontriamo famiglie che hanno paura per i propri figli – scrivono i sacerdoti delle diciassette parrocchie di Vittoria e Scoglitti – anziani che rinunciano a uscire nelle ore serali, commercianti preoccupati, giovani che vorrebbero vivere serenamente gli spazi della città. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato o insicuro nei luoghi in cui vive”.

I sacerdoti spiegano che “i gravi episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi, e in particolare i recenti fatti di cronaca che hanno interessato alcuni luoghi di ritrovo e piazze della nostra città, hanno generato paura, smarrimento e un diffuso senso di insicurezza. Sono fatti che feriscono il tessuto della nostra convivenza civile e offendono la dignità della persona umana”.

In un momento di difficoltà della città, la Chiesa invita tutti a una presenza attiva e responsabile, a fare sempre di più la propria parte per costruire un tessuto sociale sano. “Il vangelo ci chiede di essere costruttori di pace, ma la pace non è assenza di parole davanti all’ingiustizia o al degrado. Come Chiesa non possiamo tacere”. Da qui, l’appello “alle istituzioni alle istituzioni dello Stato, agli amministratori locali e alle forze dell’ordine: è necessario rafforzare ogni azione utile a garantire sicurezza, prevenzione e presidio del territorio. I cittadini hanno il diritto fondamentale di vivere senza paura, di passeggiare nelle piazze, di sostare nei luoghi pubblici e di educare i propri figli in un clima di serenità”.

Bisogna contrastare e combattere la violenza, ma anche costruire percorsi sani: “Chiediamo anche che si continui a investire nei percorsi di educazione alla cittadinanza, nella prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto reciproco e nella responsabilità personale, perché una comunità è davvero forte e sicura quando coniuga diritti e doveri, solidarietà e rispetto rigoroso delle regole”

Nella lettera c’è anche l’impegno della chiesa nella città e l’appello alle comunità ecclesiali perché siano promotori di un’autentica cultura di pace: “Come ci ha insegnato Papa Leone XIV, non cediamo alla rassegnazione davanti alla violenza che ferisce i nostri spazi. Il Papa ci esorta a «non rassegnarci alla cultura del sopruso e dell’ingiustizia» e a «opporre a questa deriva la forza disarmante della mitezza». Le nostre parrocchie siano luoghi vivi, capaci di «spargere nelle strade il buon seme del Vangelo» per dimostrare concretamente che il male si vince con il bene”.

Ecco il testo integrale della lettera:

Lettera dei sacerdoti della città di Vittoria alle comunità cristiane e a tutti i cittadini di buona volontà

Carissimi fratelli e sorelle,

come sacerdoti della Città di Vittoria sentiamo il dovere di condividere con voi una profonda preoccupazione che attraversa le nostre comunità.

I gravi episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi, e in particolare i recenti fatti di cronaca che hanno interessato alcuni luoghi di ritrovo e piazze della nostra città, hanno generato paura, smarrimento e un diffuso senso di insicurezza. Sono fatti che non possono essere considerati semplici episodi isolati: essi feriscono il tessuto della nostra convivenza civile e offendono la dignità della persona umana.

Ogni giorno incontriamo famiglie che hanno paura per i propri figli, anziani che rinunciano a uscire nelle ore serali, commercianti preoccupati, giovani che vorrebbero vivere serenamente gli spazi della città. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato o insicuro nei luoghi in cui vive.

Come Chiesa non possiamo tacere. Il Vangelo ci chiede di essere operatori di pace, ma la pace non è assenza di parole davanti all’ingiustizia o al degrado. La pace si costruisce difendendo la dignità di ogni persona, promuovendo la legalità e chiedendo che il bene comune sia realmente tutelato.

La cura e l’attenzione della Chiesa vanno a ogni persona, ma non vi può mai essere indulgenza o indifferenza verso la violenza, la prepotenza e l’illegalità. Ogni persona che vive nella nostra città ha il dovere morale e civile di rispettarne le leggi, i valori fondamentali e le regole della convivenza. Chi sceglie la violenza e il disprezzo delle regole, qualunque sia la sua origine, condizione o appartenenza, tradisce questi principi e deve risponderne secondo giustizia.

Per questo rivolgiamo un appello fermo e rispettoso alle istituzioni dello Stato, agli amministratori locali e alle forze dell’ordine: è necessario rafforzare ogni azione utile a garantire sicurezza, prevenzione e presidio del territorio. I cittadini hanno il diritto fondamentale di vivere senza paura, di passeggiare nelle piazze, di sostare nei luoghi pubblici e di educare i propri figli in un clima di serenità.

Chiediamo anche che si continui a investire nei percorsi di educazione alla cittadinanza, nella prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto reciproco e nella responsabilità personale, perché una comunità è davvero forte e sicura quando coniuga diritti e doveri, solidarietà e rispetto rigoroso delle regole.

A chiunque abbia a cuore il presente e il futuro della nostra città chiediamo di non lasciarsi vincere dalla rassegnazione né dalla rabbia. La violenza non si combatte con altra violenza, ma neppure con il silenzio o con la tolleranza dell’inciviltà. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, collaborando con le istituzioni, educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro e custodendo il bene prezioso della nostra comunità.

La nostra città merita di ritrovare fiducia, serenità e speranza. Merita di essere conosciuta per il lavoro onesto della sua gente, per la generosità delle sue famiglie e per la ricchezza della sua storia, non per episodi di sopraffazione che rischiano di comprometterne il volto.

Affidiamo al Signore la nostra preghiera per chiunque sia stato vittima di violenza, per quanti sono chiamati a garantire l’ordine e la sicurezza, e per coloro che hanno imboccato strade sbagliate, affinché ritrovino il senso del rispetto, della giustizia e della fraternità.

Alle nostre comunità cristiane rivolgiamo un invito accorato: come ci ha insegnato Papa Leone XIV, non cediamo alla rassegnazione davanti alla violenza che ferisce i nostri spazi. Il Papa ci esorta a «non rassegnarci alla cultura del sopruso e dell’ingiustizia» e a «opporre a questa deriva la forza disarmante della mitezza». Le nostre parrocchie siano luoghi vivi, capaci di «spargere nelle strade il buon seme del Vangelo» per dimostrare concretamente che il male si vince con il bene.

Con la forza del Vangelo continueremo a essere vicini alla nostra città, certi che solo insieme, nella responsabilità condivisa e nel rispetto della legge, sarà possibile costruire un futuro di pace, sicurezza e autentica convivenza.

I sacerdoti della città di Vittoria

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