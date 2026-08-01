Auto giù da dirupo. Chiuso tratto della Ragusa-Catania: tre feriti, due in codice rosso

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La statale 514 Ragusa – Catania, tratto tra Ragusa e Coffa è chiusa a causa di un incidente. Ancora frammentarie le informazioni, ma una autovettura sarebbe finita in un dirupo. È accaduto all’altezza di Villa Gerosa.

Nell’autovettura c’erano tre persone a bordo, per soccorrere una delle quali è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno operando sul posto per recuperare l’autovettura. Sui luoghi anche i militari dell’Arma. Tutti e tre gli occupanti sono stati soccorsi e condotti in ospedale. Due sono in codice rosso e uno in codice giallo. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

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