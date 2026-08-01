Addio autostrada gratis: sulla Siracusa-Modica arrivano i caselli, dal 2028 si pagherà il pedaggio

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Dopo anni di percorrenza gratuita, la Siracusa-Gela nel tratto attualmente in esercizio fino a Modica si prepara a una svolta destinata a cambiare le abitudini di migliaia di automobilisti. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), oggi Autostrade Siciliane, ha infatti aggiudicato la gara d’appalto per la realizzazione degli impianti di riscossione del pedaggio lungo il tratto Siracusa-Rosolini, primo passo verso l’introduzione dei caselli sulla A18.

L’appalto, del valore di circa 3,76 milioni di euro, è stato assegnato alla Sinelec S.p.A. di Tortona, che ha prevalso al termine di una procedura di gara durata oltre 18 mesi. L’azienda ha presentato un ribasso del 15,184% rispetto alla base d’asta iniziale, ottenendo il punteggio complessivo più alto.

L’intervento interesserà gli svincoli di:

Cassibile

Avola

Noto

Rosolini

Qui saranno realizzate le nuove barriere di esazione, le cabine per il pagamento e tutti gli impianti tecnologici necessari alla gestione del pedaggio.

Tra le novità più significative c’è anche la ricostruzione della barriera di Cassibile, demolita anni fa per motivi di sicurezza su decisione dell’allora assessore regionale Marco Falcone.

L’obiettivo è completare i lavori entro il 2028, anno in cui dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema di pagamento.

Finora il tratto è sempre rimasto gratuito non per una scelta gestionale, ma perché mancavano le infrastrutture necessarie per riscuotere il pedaggio. Con l’installazione dei caselli terminerà quindi un’anomalia che ha caratterizzato fin dall’apertura questa parte dell’autostrada.

Per gli automobilisti del Siracusano e del Ragusano sarà un cambiamento importante: chi utilizza quotidianamente l’A18 per lavoro, studio o spostamenti personali dovrà mettere in conto un nuovo costo di percorrenza.

Quello appena affidato rappresenta soltanto il primo lotto del progetto.

Autostrade Siciliane ha già annunciato la pubblicazione di una seconda gara, dal valore di oltre 1,6 milioni di euro, che riguarderà il tratto Rosolini-Modica.

In questo caso verranno installati i caselli agli svincoli di:

Ispica

Modica

Una volta completati entrambi gli interventi, tutto il tratto oggi percorribile della Siracusa-Gela sarà a pagamento, uniformandosi al resto della rete autostradale siciliana.

L’introduzione del pedaggio rappresenta una delle novità più rilevanti per la viabilità del Sud-Est siciliano degli ultimi anni e anticipa il completamento dell’intero collegamento autostradale verso Gela, infrastruttura ancora in fase di realizzazione.

Per migliaia di automobilisti si chiude così un’epoca: quella dell’autostrada gratuita tra Siracusa e il Ragusano. Dal 2028, salvo modifiche al cronoprogramma, percorrere la A18 significherà anche pagare il pedaggio.

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