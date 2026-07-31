Incidenti, alcol e rifiuti del test: cinque denunciati e raffica di patenti ritirate

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Controlli rafforzati sulle strade della provincia di Ragusa per contrastare le violazioni al Codice della strada e garantire maggiore sicurezza durante il periodo estivo.

Nel corso di una settimana sono state cinque le persone denunciate all’autorità giudiziaria e altrettante le patenti ritirate per gravi violazioni. Numerosi i veicoli sottoposti a controllo dai militari impegnati nei diversi servizi di prevenzione.

A Ispica un incidente fa scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza

Uno degli episodi più significativi si è verificato a Ispica, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti per un incidente stradale autonomo.

Durante gli accertamenti è emerso che il conducente, un uomo di 47 anni alla guida di una Nissan, aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per il conducente è scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

A Ragusa rifiuta il test etilometrico: denunciato un 27enne

Un altro intervento ha riguardato la città di Ragusa, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato un giovane tunisino di 27 anni.

L’uomo si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro durante un controllo su strada. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Positivo ad alcol e droga dopo un incidente: denunciato un 34enne

Sempre nel territorio comunale di Ragusa, un ulteriore caso ha richiesto approfondimenti dopo un sinistro stradale.

Gli esami tossicologici effettuati successivamente hanno consentito ai Carabinieri di denunciare un cittadino del Bangladesh di 34 anni per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il tasso alcolemico rilevato era pari a 1,95 grammi per litro, un valore ampiamente superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Controlli anche a Marina di Modica: due denunce per alcol alla guida

L’attività dei militari ha interessato anche Marina di Modica, dove il personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica e della Stazione locale ha sorpreso due persone alla guida con un elevato tasso alcolemico.

Si tratta di un uomo di 38 anni e di un giovane di 20 anni, entrambi denunciati all’autorità giudiziaria.

Anche per loro è scattato il ritiro della patente, successivamente trasmessa alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione.

Stretta anche a Marina di Ragusa: sanzioni per monopattini e consumo di bevande

L’attività di controllo dei Carabinieri non ha riguardato soltanto la circolazione stradale.

A Marina di Ragusa sono stati effettuati controlli anche sul rispetto delle nuove disposizioni relative alla circolazione dei monopattini, con sanzioni elevate per mezzi privi di regolarizzazione con targa e assicurazione.

I militari hanno inoltre vigilato sull’applicazione dell’ordinanza del sindaco relativa al consumo di bevande da bottiglie o lattine, elevando in poche ore sei sanzioni.

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