Madison Cinemas di Ragusa: spunta il cartello “Vendesi attività”. Si allungano le ombre sul futuro del multisala

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Il cartello è comparso da qualche giorno all’esterno della struttura e ha inevitabilmente riacceso le preoccupazioni sul destino del Madison Cinemas di Ragusa, il multisala chiuso ormai da settimane al centro di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria. La scritta è inequivocabile: “Vendesi attività”. Un messaggio che lascia immaginare uno scenario sempre più incerto per una delle principali sale cinematografiche della città.

La comparsa dell’annuncio arriva dopo mesi di tensioni tra la proprietà e il Comune di Ragusa, culminati nell’ordinanza di chiusura della struttura e in un acceso confronto pubblico che ha visto entrambe le parti ribadire le rispettive posizioni. Poi delle posizioni distensive ma che alla fine non hanno portato alla reale riapertura.

Dall’ordinanza di chiusura al ricorso al Tar

La vicenda ha preso una svolta all’inizio dell’estate, quando il Comune ha disposto la chiusura del cinema per questioni legate ai titoli autorizzativi dell’immobile. Una decisione che ha costretto il Madison a sospendere improvvisamente la programmazione, con tanto di rimborso dei biglietti già acquistati dagli spettatori.

La proprietà ha però sempre sostenuto di essere pronta a riaprire e di aver investito per riportare il cinema in funzione, denunciando al tempo stesso quello che ritiene un blocco burocratico capace di mettere a rischio la sopravvivenza dell’attività. Da qui anche la decisione di presentare ricorso al Tar, contestando l’operato del Comune.

Nei giorni scorsi, inoltre, i gestori avevano chiesto la convocazione della commissione tecnica per affrontare pubblicamente il caso e trovare una via d’uscita.

La replica del sindaco Cassì

Alla richiesta del Madison ha risposto sui canali social il sindaco Peppe Cassì, precisando che la domanda di convocazione della commissione era arrivata soltanto il giorno precedente agli uffici comunali.

«La richiesta di convocazione della commissione è arrivata solo ieri pomeriggio al protocollo del Comune e questa mattina agli uffici competenti. Sarà quindi convocata a stretto giro, tenuto conto della disponibilità dei suoi componenti. La collaborazione dell’Amministrazione non è mai mancata, così come la volontà di risolvere prima possibile la situazione, nel rispetto delle norme», ha scritto il primo cittadino sui social.

Parole con cui l’Amministrazione ha ribadito la disponibilità al confronto, pur sottolineando la necessità di rispettare le procedure previste dalla legge. La commissione è convocata per il prossimo lunedì.

La verifica: l’agenzia conferma l’incarico di vendita

Per capire se il cartello fosse soltanto un’iniziativa simbolica o corrispondesse a una reale operazione immobiliare, abbiamo contattato l’agenzia indicata nell’annuncio. In un primo momento gli operatori, trattandosi di una società con sede a Roma, sono apparsi piuttosto spaesati e non sembravano avere informazioni immediate sul Madison di Ragusa. Dopo alcune verifiche interne, però, è arrivata una seconda telefonata con cui l’agenzia ha confermato di avere effettivamente ricevuto l’incarico per la vendita dell’attività del cinema.

Resta invece ancora sconosciuto il prezzo richiesto. L’agenzia ha spiegato che il responsabile della pratica era fuori ufficio e che il valore dell’operazione sarà comunicato successivamente.

La conferma dell’incarico rende concreto il contenuto del cartello, anche se resta da comprendere quale sia il reale scenario. Da un lato potrebbe trattarsi della decisione della proprietà di cedere l’attività dopo settimane di stop e di incertezza; dall’altro, considerata la fase particolarmente delicata della vicenda e il confronto ancora aperto con il Comune, non si può escludere che l’iniziativa abbia anche l’effetto di aumentare la pressione affinché si arrivi rapidamente a una soluzione. Su questo aspetto, tuttavia, c’è da rilevare che la società ha intanto licenziato tutti i dipendenti (almeno coloro che non hanno accettato il trasferimento).

Un presidio culturale a rischio

Il Madison rappresenta da anni uno dei principali punti di riferimento per la programmazione cinematografica del territorio ragusano. La sua eventuale uscita di scena lascerebbe un vuoto significativo nell’offerta culturale cittadina, motivo per cui la vicenda continua a essere seguita con grande attenzione sia dagli appassionati di cinema sia dalle istituzioni.

Nelle prossime settimane saranno determinanti gli sviluppi del ricorso al Tar, il confronto in commissione e le decisioni della proprietà. Intanto, quel cartello con la scritta “Vendesi attività” è destinato ad alimentare interrogativi sul futuro del multisala e sul rischio che una controversia amministrativa possa trasformarsi nella definitiva chiusura della struttura.

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