Schianto nella notte in via Archimede a Ragusa. Ci sono quattro feriti

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Schianto intorno a mezzanotte al semaforo di via Archimede a Ragusa tra una Giulietta con a bordo un uomo e una donna e una Cmax, con due giovani ragazze a bordo.

Impatto violento all’incrocio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia di Stato. Il semaforo che regola l’incrocio tra via Archimede e viale dei Platani era funzionante. Feriti tutti e quattro gli occupanti delle autovetture, al momento non sono note le loro condizioni; sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Notizia in aggiornamento

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