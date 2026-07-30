L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti. Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto […]
Schianto nella notte in via Archimede a Ragusa. Ci sono quattro feriti
30 Lug 2026 08:09
Schianto intorno a mezzanotte al semaforo di via Archimede a Ragusa tra una Giulietta con a bordo un uomo e una donna e una Cmax, con due giovani ragazze a bordo.
Impatto violento all’incrocio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia di Stato. Il semaforo che regola l’incrocio tra via Archimede e viale dei Platani era funzionante. Feriti tutti e quattro gli occupanti delle autovetture, al momento non sono note le loro condizioni; sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.
Notizia in aggiornamento
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