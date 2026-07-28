Ritorna Pagine Mediterranee. A Scicli ogni libro sarà un approdo: rassegna letteraria al Chiostro del Carmine

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La rassegna è promossa dal Comune e vede, in questa seconda edizione, la collaborazione con Mondadori Bookstore Scicli ed il sostegno di partner privati. Sette appuntamenti con l’ultimo previsto il 26 agosto percorrendo questo ultimo scorcio del mese di luglio e buona parte del mese successivo. Quest’anno è il suggestivo Chiostro del Convento del Carmine ad essere luogo di racconti, emozioni e dialogo. “Un luogo dove autori, giornalisti, studiosi e lettori si ritroveranno per dialogare su temi che attraversano il nostro tempo: dall’intelligenza artificiale alla geopolitica, dalla narrativa alla storia, fino alle grandi questioni sociali e culturali. Una rassegna pensata per chi ama leggere, ma anche per chi è semplicemente curioso di lasciarsi ispirare da un buon incontro. Sarà un’estate in cui le parole diventano esperienza e ogni serata si trasforma in un viaggio” – raccontata così l’iniziativa che si sviluppa su più serate con inizio alle 20,30.

Domani sera è attesa la presentazione del libro “Il Santo e il Poeta” di Piero Angelo Cappello, moderatore Saro Distefano. Seguiranno “La vendetta è un ballo in maschera. Un anno con il conte di Montecristo” di Francesca Crescentini in programma il 9 agosto. Il 13 agosto “Mavarìa” di Antonio Paolo Rubbio; il 19 agosto “Le trame del trauma. Dare voce all’indicibile” di Giuseppe Roberto Troisi; il 21 agosto “I re di denari” di Mario Giordano con intrighi, segreti e potere dei signori delle banche alle spalle dei risparmiatori. Chiude la rassegna “I partigiani di Allah” di Laura Silvia Battaglia dall’Iran all’Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente.

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