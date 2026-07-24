Piero Guccione sempre più ammirato: Google Arts & Culture amplia il percorso dedicato al pittore siciliano

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Amato per i suoi mari, cifrati in olii, pastelli e grafiche, Piero Guccione si fa sempre più ammirare. E’ l’orgoglio di Scicli dove è nato e dove ha trascorso gli ultimi decenni della sua vita. Le sue opere sono amate. In questi giorni si può visionare un importante aggiornamento nella pagina dedicata a colui che è uno dei maggiori pittori del Novecento italiano, quella su Google Arts & Culture. L’iniziativa, voluta dalla figlia Paola Guccione è stata arricchita di due nuove storie dedicate ai primi mari degli anni Settanta in Sicilia. Un aggiornamento del sito dedicato a Piero che oggi conta, in questo percorso digitale, ben 156 immagini tra opere, fotografie e materiali d’archivio, ripercorrendo i primi due decenni della ricerca artistica di Piero Guccione, dal 1960 al 1980. La pagina è disponibile online e può essere visitata, da computer o da dispositivo mobile su Google Arts & Culture.

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