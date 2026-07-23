Evento storico a Scicli: apre il campanile di San Michele e nasce il circuito “Casa, Chiesa e Putìa”

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Dal prossimo 25 luglio Scicli arricchisce la propria offerta culturale con un progetto destinato a diventare uno dei nuovi punti di riferimento per il turismo esperienziale nel Val di Noto. Si chiama “Casa, Chiesa e Putìa” il circuito ideato dall’APS Tanit Scicli, in collaborazione con la Rettoria di San Michele affidata a don Pietro Zisa e Sicilia Ospitalità Diffusa, grazie al contributo di Fondazione Sicilia. La novità più attesa è rappresentata dall’apertura al pubblico del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, accessibile per la prima volta attraverso un percorso culturale che promette di regalare una prospettiva inedita sulla città patrimonio UNESCO.

Un viaggio attraverso tre secoli di storia

Il nuovo itinerario sarà visitabile ogni giorno, festivi compresi, con un unico biglietto cumulativo e accompagnerà i visitatori in un percorso che attraversa tre secoli di storia, raccontando l’evoluzione sociale, artistica e architettonica di Scicli.

Il circuito riunisce tre luoghi simbolo della città, ciascuno rappresentativo di un’epoca diversa e di un differente modo di vivere il territorio. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa che unisce patrimonio monumentale, memoria storica e identità locale.

L’Antica Farmacia Cartia, gioiello della Belle Époque

Tra le tappe del percorso figura l’Antica Farmacia Cartia, autentico fiore all’occhiello dell’APS Tanit e considerata uno dei musei più piccoli d’Italia. Il suo straordinario arredo originale del 1902 e il celebre dipinto di Giovanni Gentile restituiscono l’atmosfera della Belle Époque sciclitana, facendo rivivere un’epoca di eleganza e sviluppo culturale.

Palazzo Bonelli-Patané racconta la nobiltà del Val di Noto

Il viaggio prosegue all’interno di Palazzo Bonelli-Patané, gestito da Sicilia Ospitalità Diffusa, uno degli edifici aristocratici meglio conservati dell’intero Val di Noto. Le sale conservano ancora gli arredi originali e sono impreziosite dagli affreschi di Raffaele Scalia, testimonianza della vita della borghesia e della nobiltà tra Ottocento e Novecento. A completare la visita è il suggestivo giardino agrumeto, una vera oasi di tranquillità nascosta nel cuore del centro storico.

Per la prima volta si sale sul campanile di San Michele

La vera novità del progetto è però rappresentata dall’apertura del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo. Per la prima volta cittadini e turisti potranno percorrere gli spazi superiori della chiesa barocca, ammirando da vicino la spettacolare volta decorata, gli stucchi e le opere pittoriche da una prospettiva normalmente preclusa al pubblico.

L’ascesa culmina sul campanile, da dove lo sguardo può spaziare sull’intera Scicli: dalle cave che abbracciano il centro storico fino al mare, offrendo uno dei panorami più suggestivi della città patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Un’esperienza pensata anche per gli sciclitani

L’iniziativa guarda anche ai residenti. Per favorire la conoscenza del patrimonio cittadino, Tanit ha previsto una tariffa agevolata riservata a tutti coloro che risiedono nel Comune di Scicli, rendendo ancora più accessibile la visita al campanile e all’intero circuito culturale.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 8614973 oppure scrivere all’indirizzo tanitscicli@gmail.com.

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