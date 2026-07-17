Il dottor Claudio Caputo nuovo direttore della Radiologia del Giovanni Paolo II

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Cambio al vertice della Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il dottor Claudio Caputo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia, dopo il conferimento dell’incarico quinquennale al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Una nomina che punta a dare continuità al percorso di crescita del reparto e a rafforzare il ruolo strategico della diagnostica per immagini all’interno dei percorsi assistenziali dell’ospedale.

Oltre vent’anni di esperienza nell’Asp di Ragusa

Il dottor Caputo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica all’Università degli Studi di Firenze, opera da oltre vent’anni nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nella diagnostica per immagini, nella gestione dei percorsi clinici e nell’organizzazione dei servizi sanitari.

Per quattro anni ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Unità Operativa Semplice di Radiologia dell’Emergenza-Urgenza, occupandosi in particolare dell’imaging nei pazienti critici e delle patologie tempo-dipendenti, ambiti nei quali rapidità e precisione diagnostica rappresentano elementi fondamentali.

Successivamente ha guidato la stessa Unità Operativa Complessa di Radiologia come facente funzioni, garantendo continuità gestionale e organizzativa.

Più integrazione con Pronto Soccorso e reparti ospedalieri

Tra gli obiettivi principali del nuovo direttore figurano il potenziamento della collaborazione tra Radiologia, Pronto Soccorso, reparti ospedalieri e medicina territoriale.

Grande attenzione sarà dedicata al miglioramento dei percorsi rivolti alle patologie tempo-dipendenti, cioè quelle condizioni cliniche in cui la tempestività della diagnosi può incidere in maniera determinante sull’esito delle cure.

Il programma di lavoro prevede inoltre un focus sull’appropriatezza delle prescrizioni, sulla gestione degli esami diagnostici e dei controlli per pazienti oncologici e fragili e sul contenimento delle liste d’attesa.

Caputo: “La Radiologia è uno snodo strategico dei percorsi clinici”

Il nuovo direttore ha accolto l’incarico con grande senso di responsabilità, sottolineando il ruolo centrale della Radiologia nella medicina moderna.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità – dichiara Claudio Caputo –. La Radiologia è oggi uno snodo strategico dei percorsi clinici e contribuisce in maniera determinante alle scelte diagnostiche e terapeutiche”.

Il dirigente ha inoltre voluto valorizzare il lavoro di tutta la squadra che opera all’interno del reparto.

“Le competenze e la professionalità dei medici radiologi, dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli infermieri, degli operatori sociosanitari e di tutto il personale rappresentano il patrimonio più prezioso della nostra struttura”.

Tecnologia e organizzazione: le sfide del futuro

Tra le priorità indicate dal nuovo direttore c’è anche la necessità di affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative che stanno interessando la sanità.

“Insieme a loro, facendo squadra come abbiamo sempre fatto, affronteremo le sfide tecnologiche e organizzative, consolidando il lavoro svolto e continuando a offrire un servizio accessibile e rispondente ai bisogni dei pazienti”.

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