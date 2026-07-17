A Comiso la Polizia si dota dei nuovi giubbotti antiproiettile

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Più sicurezza per gli operatori delle forze dell’ordine e una maggiore capacità di intervento sul territorio. La Polizia di Stato introduce i nuovi giubbotti antiproiettile di ultima generazione, una dotazione destinata agli agenti di tutta Italia e quindi anche al personale impegnato a Comiso.

A comunicarlo è stato il sindaco di Comiso durante l’incontro istituzionale che ha visto protagonista il Questore di Ragusa Salvatore Fazzino, ricevuto al Municipio per presentare le nuove attrezzature e condividere con l’amministrazione comunale le strategie legate alla sicurezza urbana.

Nuove protezioni per gli agenti impegnati sul territorio

La nuova dotazione rappresenta un ulteriore strumento di tutela per gli operatori della Polizia di Stato chiamati quotidianamente a garantire sicurezza e ordine pubblico.

“È una nuova dotazione che sarà utilizzata in tutta Italia e quindi anche a Comiso – ha spiegato il sindaco – e il Questore, il dottor Salvatore Fazzino, ha voluto metterci a conoscenza personalmente attraverso la sua graditissima visita presso il Municipio”.

I nuovi giubbotti antiproiettile sono considerati un importante elemento di protezione per gli agenti e, allo stesso tempo, un possibile deterrente nei confronti di chi potrebbe mettere in atto comportamenti criminali.

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