A Ragusa stop alle sigarette nei parchi e nelle aree gioco: multe fino a 500 euro per chi fuma

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

A Ragusa scatta la linea dura contro il fumo nei luoghi pubblici all’aperto. Dopo il divieto di fumo in alcune parti dell’arenile di Marina di Ragusa, con una nuova ordinanza, l’amministrazione comunale ha introdotto il divieto di fumare all’interno dei parchi, dei giardini e delle ville comunali, con particolare attenzione alle aree destinate ai bambini e agli spazi utilizzati per le attività sportive.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, migliorare il decoro urbano e contrastare comportamenti che, soprattutto negli spazi verdi frequentati da famiglie e giovani, vengono considerati non più accettabili.

Divieto anche per l’abbandono dei mozziconi

L’ordinanza non riguarda soltanto il consumo di sigarette, ma anche l’abbandono dei residui dei prodotti da fumo.

È vietato infatti gettare a terra mozziconi di sigaretta o altri scarti derivanti dal fumo all’interno delle aree verdi, nelle fioriere e lungo i percorsi pedonali.

Un fenomeno che negli ultimi anni ha rappresentato una delle principali criticità legate al decoro degli spazi pubblici, trasformando spesso aiuole e contenitori ornamentali in improvvisati posacenere.

Cassì: “Un semplice ma non scontato atto di civiltà”

A spiegare il senso del provvedimento è il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

“Con apposita ordinanza abbiamo istituito il divieto di fumo nelle aree segnalate all’interno di tutti i parchi, giardini e delle ville comunali di Ragusa; e in particolar modo negli spazi attrezzati per il gioco dei bambini o destinate all’attività sportiva”.

Il primo cittadino sottolinea come il provvedimento rappresenti un intervento di civiltà e di rispetto verso gli altri cittadini.

“È un semplice ma non scontato atto di civiltà predisposto dall’Assessorato Verde Pubblico, promosso dal consigliere Sortino su proposta del CCN Antica Ibla, necessario a sanare quei comportamenti inappropriati che il buon senso o l’educazione dovrebbero già sconsigliare”.

Tutela dei bambini e rispetto per chi pratica sport all’aperto

Tra gli aspetti evidenziati dall’amministrazione c’è soprattutto la necessità di garantire una maggiore vivibilità degli spazi condivisi.

“È odioso vedere fioriere ridotte a portacenere perché non si ha l’abitudine, diffusa nel resto del mondo, di portare la cicca con sé quando non c’è un posacenere immediatamente disponibile”, ha aggiunto Cassì.

Il sindaco richiama anche il tema della convivenza negli spazi pubblici: “Sgradevole fumare a pochi passi da persone che si allenano all’aria aperta e ancor più da bambini”.

Multe fino a 500 euro per chi viola il divieto

Il Comune ha previsto anche un sistema di sanzioni per chi non rispetterà le nuove disposizioni.

La violazione del divieto di fumo comporterà una multa compresa tra 25 e 500 euro.

Per chi invece abbandonerà mozziconi di sigaretta o altri residui dei prodotti da fumo, la sanzione prevista andrà da 60 a 300 euro.

© Riproduzione riservata