"Stop alle sigarette sulle spiagge di Marina di Ragusa". Chiesta ordinanza per vietare di fumare in spiaggia - Ragusa Oggi

“Stop alle sigarette sulle spiagge di Marina di Ragusa”. Chiesta ordinanza per vietare di fumare in spiaggia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che auspica la possibilità di procedere con il divieto assoluto, per i fumatori, di fumare in spiaggia a Marina di Ragusa. L’obiettivo sarebbe duplice: evitare l’abbandono indiscriminato delle cicche tra la sabbia, con la riduzione dunque dell’inquinamento ambientale, ed evitare il fumo passivo a cui sono costretti i non fumatori .. vicini d’ombrellone. In altre realtà italiane è già cosi’. Ad esempio in Liguria o ancora sull’Adriatico. E voi cosa ne pensate?

Ecco il testo integrale:

Buongiorno, chiedo la Vostra preziosa attenzione su un problema ambientale e salutare annoso e mai affrontato da alcuna amministrazione comunale: l’inquinamento da cicche di sigarette e dal loro fumo (specie quello passivo!) dello splendido litorale sabbioso ragusano.

In particolare, con espresso riferimento alla spiaggia di Marina di Ragusa (ma l’argomento riguarda ogni tratto di litorale) che io frequento ogni estate, trovo inaccettabile che l’Amministrazione comunale non colga la necessità di una precisa e dovuta regolamentazione che salvaguardi, da una parte la spiaggia dallo scempio dell’insabbiamento delle cicche da parte dei fumatori e dall’altra parte, la salute dei cittadini che non possono essere sottoposti ad accettare di respirare il velenoso fumo passivo emesso dai fumatori.

E’ una battaglia di civiltà e di rispetto, per la salute e per l’ambiente.

È importante fregiarsi, come spiaggia, della Bandiera Blu, di quella Verde e di quella Arancione. È altresì importante, e ne va riconosciuto il merito, aver fatto una scelta netta contro l’uso della plastica; trovo, tuttavia, altrettanto essenziale fare un altro passo avanti in termini di civiltà e lungimiranza e completare l’opera di “bonifica” ambientale disponendo da subito, di BANDIRE IL FUMO dalle nostre spiagge, creando per i fumatori delle apposite aree dove consumare le loro sigarette.

Io per lavoro vivo prevalentemente in Liguria e da questo osservatorio posso attestare che tantissimi Comuni liguri, veneti, toscani, emiliani, ecc, hanno operato questa importante scelta ambientalista e salutare per i cittadini.

Auspico che anche Ragusa si allinei in tal senso e Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione anche presso l’Opinione pubblica, che vorrete assicurare alla mia proposta.

Cordialmente.

Avv. Massimo Mangiameli