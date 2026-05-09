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Furto nella notte al Lucernaio di Ragusa Ibla: rubati cassa e strumenti di lavoro
09 Mag 2026 23:39
Furto nella notte ai danni del Lucernaio Pub di Ragusa Ibla. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale portando via la cassa, attrezzature e diversi strumenti utilizzati per l’attività quotidiana del pub, uno dei punti di riferimento della movida nel quartiere barocco.
A rendere noto l’accaduto sono stati gli stessi gestori attraverso un messaggio pubblicato sui social nelle ore successive al colpo. “Stanotte qualcuno ha deciso di entrare nel nostro locale e portar via un po’ di cose”, scrivono dal Lucernaio, sottolineando però la volontà di non fermarsi davanti all’episodio.
Nel post, i titolari hanno voluto ringraziare le forze dell’ordine “per la tempestività e la disponibilità” e tutta la comunità di Ibla che si è subito stretta attorno al locale con messaggi, telefonate e aiuti concreti.
“Ancora una volta ha dimostrato cosa significa essere una famiglia”, si legge nel messaggio condiviso online.
Nonostante il furto e i danni subiti, il pub ha deciso di ripartire immediatamente. “Ci siamo rimboccati subito le maniche, sistemato quello che c’era da sistemare e siamo già operativi. Il Lucernaio è aperto. Più testardo di prima”.
Un segnale di resilienza e attaccamento al territorio che ha raccolto in poche ore la solidarietà di clienti, commercianti e cittadini ragusani. Resta però la preoccupazione per l’episodio di microcriminalità.
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