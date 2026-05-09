Paura a Modica Sorda per un incendio in un edificio commerciale: evacuati uffici e farmacia

Momenti di apprensione questa mattina a Modica nel quartiere Sorda, dove un principio d’incendio ha interessato un edificio lungo la strada Sorda-Sampieri, nel cuore della zona commerciale.

All’interno della struttura si trovano diversi uffici, studi medici e anche la farmacia Amore. Non appena il fumo ha iniziato a propagarsi, le persone presenti hanno lasciato rapidamente i locali, riversandosi all’esterno in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e gli agenti del Commissariato che hanno messo in sicurezza l’area e gestito le operazioni di controllo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato nel vano tecnico collocato sul tetto dell’edificio. Le fiamme sono state circoscritte e domate in tempi rapidi, evitando conseguenze più gravi per la struttura e per le attività presenti.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate, anche grazie alla tempestiva evacuazione dell’edificio da parte dei presenti. Tutto si è risolto e l’allarme è già rientrato.

Le cause dell’incendio sarebbero legate, secondo una prima ricostruzione, allo “scintillio” di alcune unità esterne dei condizionatori. Saranno comunque gli accertamenti tecnici delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto: Canale 74

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