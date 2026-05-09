Zone artigianali: arrivano i soldi per sette comuni iblei. Comiso al primo posto, salvi anche Vittoria e Chiaramonte

Vittoria e Chiaramonte Gulfi recuperano i finanziamenti per le zone artigianali. I due comuni iblei, che erano stati esclusi dai finanziamenti perché non avevano presentato in tempo la documentazione richiesta, hanno potuto fornire alla Regione i chiarimenti necessari e sono stati inclusi tra i comuni che riceveranno i finanziamenti per interventi nelle aree di insediamento delle attività produttive.

Chiaramonte Gulfi, si è piazzato al 14° posto, con un finanziamento di 1.500.000. Il progetto prevede il rifacimento delle strade della zona artigianale, dove gli interventi non vengono effettuati da moltissimo tempo, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e un intervento di efficientamento energetico, con nuovi pannelli solari. Vittoria è al 29° posto, con un progetto dell’ammontare di 1.288.000.

Tra i comuni ammessi al finanziamento (78 in tutto) i comuni iblei hanno tutti delle buone posizioni. Sette comuni hanno chiesto e hanno ottenuto i soldi necessari.

Al primo posto risulta il comune di Comiso, che ha il punteggio più alto insieme a Cefalù, Piana degli Albanesi, Sinagra e Troina. Tutti i cinque comuni hanno ottenuto il massimo punteggio: Comiso riceverà anch’esso un finanziamento di 1.500.000. Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale, l’impianto di illuminazione, gli impianti di sicurezza e il rifacimento dei locali dell’edificio che dovrebbe fungere da centro direzionale.

Al decimo posto c’è il comune di Modica, anch’esso con 1.500.000, preceduto dal piccolo comune di Mazzarrone, che ottiene 1.499.000 euro.

Come detto Chiaramonte Gulfi e Vittoria risultano al 14° e al 29° posto.

Ragusa è al 24° posto anch’esso con 1.500.000 euro. Seguono Scicli al 45° posto con 1.203.000 euro e Santa Croce Camerina, al 70° posto con 926.000 euro.

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