Ragusa celebra l’eccellenza casearia: successo per l’inaugurazione di “Formaggi in Festa”

È partita tra entusiasmo, profumi intensi e grande partecipazione la manifestazione “Formaggi in Festa”, l’evento che fino a domenica 10 maggio trasformerà il centro storico di Ragusa in una grande vetrina delle eccellenze casearie del territorio ibleo.

Piazza San Giovanni e il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” sono diventati il cuore pulsante di un appuntamento che unisce gastronomia, tradizione, cultura e identità territoriale nell’ambito del programma “Ragusa Città del Formaggio 2026”.

Fin dalle prime ore del mattino, cittadini, turisti, produttori e appassionati hanno affollato gli spazi della manifestazione partecipando a degustazioni, dimostrazioni dal vivo e attività esperienziali dedicate al mondo del latte e dei formaggi.

Show cooking e filatura dal vivo: protagonisti gli studenti dell’alberghiero di Modica

Tra i momenti più apprezzati della giornata inaugurale lo show cooking degli studenti dell’IPS Principi Grimaldi indirizzo alberghiero di Modica, coordinati dal docente Giovanni Vernuccio.

I giovani studenti hanno conquistato il pubblico con preparazioni creative e tecniche culinarie capaci di valorizzare i prodotti tipici locali, dimostrando talento e attenzione alla tradizione gastronomica siciliana.

Grande curiosità anche attorno alla filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro e ricercatore CoRFiLaC Rosario Pedriglieri. Una dimostrazione pratica che ha permesso ai visitatori di scoprire antichi saperi artigianali e le tecniche tradizionali della produzione casearia.

Ragusa capitale del formaggio tra cultura, laboratori e tradizioni

“Formaggi in Festa” non è soltanto una rassegna gastronomica, ma un vero percorso culturale che racconta il legame profondo tra il territorio ibleo e la sua storica vocazione lattiero-casearia.

Nel corso della manifestazione sono già partiti laboratori didattici, attività sensoriali, degustazioni guidate e percorsi esperienziali dedicati a grandi e piccoli.

Particolarmente attesa la giornata di sabato 9 maggio con il laboratorio creativo “Materia in movimento”, curato dall’artista Marcela Szurkalo sul sagrato di piazza San Giovanni. Un’esperienza aperta a tutte le età che unirà arte, musica, corpo e movimento prendendo spunto dal formaggio come simbolo di trasformazione e identità culturale.

Nel pomeriggio spazio anche ai giochi tradizionali per bambini e ragazzi organizzati da Figest e Libertas, oltre al convegno “Ragusa, Città del Formaggio: Terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia”, in programma alla chiesa della Badia.

Un grande racconto collettivo dedicato all’identità iblea

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio caseario siciliano attraverso un evento che mette insieme cultura del cibo, turismo esperienziale e promozione del territorio.

Tra mostre, strumenti della tradizione contadina, laboratori e dimostrazioni dal vivo, “Formaggi in Festa” si conferma uno degli appuntamenti più attrattivi della primavera ragusana.

Per il programma completo e le prenotazioni gratuite dei laboratori è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.

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