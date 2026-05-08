Aiello contro Siciliacque: sit-in in versione barricadero all’impianto idrico di Madonna della Salute

Protesta del sindaco di Vittoria Francesco Aiello questa mattina presso l’impianto di sollevamento idrico di “Madonna della Salute”.

Il primo cittadino, in versione “barricadero”, ha tenuto una storta di sit in nell’area antistante l’impianto gestito da Sicilia Acque, protestando perché – a suo dire – i contatori non funzionano e sollevando dubbi sulla correttezza delle misurazioni e quindi della fatturazione.

Da gennaio Sicilia Acque deve sostituire i contatori , una operazione che viene fatta periodicamente per garantire la piena funzionalità. In questo caso, dovrebbero essere installati dei contattori elettronici molto più funzionali e performanti. Aiello però si è opposto, chiedendo a gran voce la presenza della Camera di Commercio per garantire la correttezza dell’operazione.

Questa mattina si sono vissuti momenti di tensione ed e intervenuta la Polizia.

Alla fine gli animi si sono placati e Aiello ha accettato la sostituzione dei contatori ottenendo però che sia presente un funzionario della Camera di Commercio. E’ stata concordata la data del prossimo 15 aprile. In quella data finalmente i contatori potranno essere sostituiti.

Nei mesi scorsi il comune di Vittoria era stato condannato con sentenza del Tribunale al pagamento di più di 600.000 per gli oneri di fatturazione dell’acqua eccedente i pozzi di proprietà del comune che viene fornita a una tariffa superiore, determinata dall’Autorita Nazionale dell’Arera.

La questione per il momento sembra risolto, anche se rimane un clima di tensione e una contrapposizione niente affatto sopita tra il comune e Sicilia Acque.

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