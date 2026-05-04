La pittura dell’anima. La nuova poesia di Giovanni Gulino

LA PITTURA DELL’ANIMA

La pittura dell’anima

è la mia voce, si chiama poesia

Partorisco parole, dagli albori della vita,

dal ventre di mia madre.

Fluide pennellate di colori

parole sparse al vento,

cambia l’accento

nella mescolanza del suono.

Da quì, capisco

che tutto è un dono,

volo tra arcipelaghi d’anime affini.

Non c’è affinità d’anima senz’arte,

dipinta sulle parenti del mondo,

dalla mia bocca, con la voce dell’anima,

tratteggio l’incanto d’un amore.

Resiste al tempo, alla distanza

e al silenzio, è tutto questo

il senso dell’eterno.

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