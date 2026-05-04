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La pittura dell’anima. La nuova poesia di Giovanni Gulino
04 Mag 2026 10:47
LA PITTURA DELL’ANIMA
La pittura dell’anima
è la mia voce, si chiama poesia
Partorisco parole, dagli albori della vita,
dal ventre di mia madre.
Fluide pennellate di colori
parole sparse al vento,
cambia l’accento
nella mescolanza del suono.
Da quì, capisco
che tutto è un dono,
volo tra arcipelaghi d’anime affini.
Non c’è affinità d’anima senz’arte,
dipinta sulle parenti del mondo,
dalla mia bocca, con la voce dell’anima,
tratteggio l’incanto d’un amore.
Resiste al tempo, alla distanza
e al silenzio, è tutto questo
il senso dell’eterno.
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