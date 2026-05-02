Riparte un’opera attesa da anni nel territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha dato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pozzallo, con l’adozione della delibera n. 907 del 24 aprile. Un passaggio decisivo che consente di riavviare il cantiere dopo lo stop seguito alla risoluzione del […]
Poesie e ritratti: a Comiso l’iniziativa di Arteinsieme
02 Mag 2026 16:42
“Poesie e ritratti”, un’esposizione d’arte con letture di poesie. Il prossimo 7 maggio, alle 19, a Palazzo Fidone, a Comiso, è in programma un’iniziativa proposta da Arteinsieme, con la collaborazione di Arteinversi. Il pomeriggio sarà dedicato all’esposizione di alcune opere d’arte corredato dalla presentazione di alcuni versi. Il pomeriggio avrà anche momenti di intrattenimento musicale con Mariacristina Nigro al clarinetto e Dario Antonio Marletta alla chitarra.
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