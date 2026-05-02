Poesie e ritratti: a Comiso l’iniziativa di Arteinsieme

“Poesie e ritratti”, un’esposizione d’arte con letture di poesie. Il prossimo 7 maggio, alle 19, a Palazzo Fidone, a Comiso, è in programma un’iniziativa proposta da Arteinsieme, con la collaborazione di Arteinversi. Il pomeriggio sarà dedicato all’esposizione di alcune opere d’arte corredato dalla presentazione di alcuni versi. Il pomeriggio avrà anche momenti di intrattenimento musicale con Mariacristina Nigro al clarinetto e Dario Antonio Marletta alla chitarra.

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