Tumore al seno e cure più vicine: due nuovi ambulatori di senologia. Ecco dove

Sono stati attivati dall’Asp di Ragusa nuovi spazi ambulatoriali dedicati negli ospedali “Busacca” di Scicli e “Maggiore-Baglieri” di Modica. Un intervento che punta a rendere ancora più capillare l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie mammarie, offrendo alle pazienti un percorso assistenziale più vicino, rapido ed efficace.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di potenziamento della Senologia aziendale e consolida il ruolo della Breast Unit dell’ASP di Ragusa, riconosciuta dall’assessorato regionale della Salute tra i 17 centri di riferimento regionali.

Nuovi ambulatori di senologia negli ospedali di Scicli e Modica

All’ospedale “Busacca” di Scicli, l’ambulatorio di Senologia sarà operativo il secondo e il quarto lunedì di ogni mese presso il padiglione “N”. Per il mese di maggio, le prime sedute sono state programmate per lunedì 11 e lunedì 25, segnando così l’avvio concreto del nuovo servizio.

A Modica, invece, l’ambulatorio sarà attivo presso l’ambulatorio di Chirurgia, situato al piano terra dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”, il terzo lunedì di ogni mese a partire da maggio.

Le visite e le prestazioni specialistiche potranno essere prenotate tramite CUP, seguendo le consuete modalità di accesso già in uso per gli altri servizi sanitari aziendali.

Una rete sanitaria più forte per la prevenzione del tumore al seno

Il rafforzamento dell’offerta senologica rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di diagnosi tempestive e percorsi terapeutici strutturati per le pazienti affette da patologie mammarie.

La prevenzione del tumore al seno resta infatti uno degli strumenti più efficaci per migliorare la prognosi e aumentare le possibilità di guarigione. Avere ambulatori più vicini al territorio significa ridurre i tempi di attesa, facilitare l’accesso alle visite specialistiche e garantire continuità assistenziale.

L’ASP di Ragusa aveva già avviato questo percorso attraverso la convenzione con l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, finalizzata all’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di alto livello.

Con l’apertura degli ambulatori di Scicli e Modica, questo sistema si rafforza ulteriormente, offrendo alle pazienti un modello organizzativo integrato che accompagna ogni fase del percorso clinico: dalla prevenzione alla diagnosi, dal trattamento al follow-up.

Breast Unit ASP Ragusa, un punto di riferimento regionale

La Breast Unit dell’ASP di Ragusa si conferma una realtà di eccellenza nel panorama sanitario siciliano. Il riconoscimento da parte dell’assessorato regionale della Salute tra i 17 centri di riferimento rappresenta un importante attestato di qualità e affidabilità.

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