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Vittoria e Chiaramonte esclusi dai finanziamenti per le zone artigianali. Ecco cosa è accaduto
29 Apr 2026 10:42
I comuni di Vittoria e Chiaramonte Gulfi esclusi dai finanziamenti per le zone artigianali.
Dieci comuni siciliani sono stati esclusi dai finanziamenti della Regione siciliana per la riqualificazione, il potenziamento e l’efficientamento delle zone artigianali”.
Il comune di Vittoria aveva aderito al bando dell’Assessorato regionale alle attività produttive e aveva presentato un progetto. La Regione siciliana, il 3 aprile, aveva chiesto l’integrazione dei documenti presentati, attraverso il cosiddetto “soccorso istruttorio”. La data della determina del dirigente dell’assessorato alle attività produttive Dario Cartabellotta e del 24 aprile.
Ma il comune di Vittoria non ha mandato i documenti necessari, facendo così sfumare un finanziamento di 1.288.000 euro. Anche il comune di Chiaramonte è stato escluso per non aver mandato la documentazione necesasaria e ha perso un finziamnto di 1.500.000 euro. Sono dieci i comuni esclusi dai finanziamenti anche altri comuni vicini, come Piazza Armerina e Noto.
La vicenda è venuta allo scoperto grazie alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia di Vittoria Monia Cannata. “Gli amministratori della città – troppo impegnati a fare video sui social – dimenticano ed omettono le attività che sarebbero di loro competenza – scrive Cannata – il nostro comune ha perso un finanziamento da 1.288.000,00 euro per non avere risposto alla richiesta di soccorso istruttorio che era stato chiesto il 3 aprile 2026. Sarebbe bastato rispondere! Sarebbe bastato fare il proprio dovere! Se dobbiamo contare le occasioni che continuate a far perdere alla città, non finiamo più”.
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