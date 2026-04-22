Cuore sotto controllo a Vittoria: tre giorni di prevenzione gratuita con il Truck Tour

Dal 24 al 26 aprile Vittoria sarà al centro di una grande iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare con l’arrivo del Truck Tour “Banca del Cuore 2025-2026”, che farà tappa nel piazzale del Polo Fieristico Emaia offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiologici completamente gratuiti.

L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, nell’ambito del progetto “Banca del Cuore”, ideato e coordinato dal professor Michele Massimo Gulizia. Un programma che da anni porta la cardiologia fuori dagli ospedali per avvicinarla concretamente alle persone, con l’obiettivo di intercettare precocemente i fattori di rischio e ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari.

Per tre giorni, dalle 9 alle 19 con orario continuato, il Jumbo Truck sarà una vera e propria unità mobile attrezzata per effettuare elettrocardiogrammi, misurazione della pressione arteriosa e analisi capillari per la valutazione dei principali parametri metabolici. Ogni cittadino che accederà allo screening riceverà una card digitale, la BancomHeart, sulla quale verranno registrati i dati clinici raccolti e che potrà essere consultata in seguito in modo sicuro e riservato.

L’accesso ai controlli sarà possibile sia tramite prenotazione attraverso l’App ufficiale “Banca del Cuore” sia tramite il sito dedicato, ma sarà consentito anche l’ingresso diretto sul posto, con accoglienza fino a esaurimento dei posti disponibili e secondo l’ordine di arrivo.

Il Truck Tour “Banca del Cuore” attraversa ogni anno numerose città italiane con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici.

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