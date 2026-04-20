A Torino il dialogo tra arte e memoria: omaggio all’artista comisano Gioacchino Distefano

Colori, parole e memoria si intrecciano in un evento che unisce due territori e due generazioni di artisti. Giovedì 23 aprile, a Torino, sarà protagonista il racconto intenso e personale di Maria Concetta Distefano, che renderà omaggio al padre Gioacchino Distefano, figura significativa del panorama artistico siciliano del Novecento e originario di Comiso.

L’appuntamento, in programma presso Aura Studio, rappresenta un ponte culturale tra Comiso e Torino, tra radici e contemporaneità, tra pittura e narrazione.

Un racconto tra arte, vita e identità

Maria Concetta Distefano, trasferitasi a Torino nel 1984, porterà al pubblico un racconto intimo e coinvolgente, costruito attraverso parole e immagini. Al centro della narrazione la figura del padre, artista formatosi tra Roma e Firenze ma profondamente legato alla sua terra d’origine, Comiso, dove scelse di vivere e insegnare.

Durante l’evento saranno esposte alcune opere del pittore, offrendo così un’occasione unica per entrare in contatto diretto con il suo linguaggio artistico, fatto di suggestioni, atmosfere sospese e ricerca espressiva.

Un omaggio nel centenario della nascita

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Gioacchino Distefano ed è parte della rassegna “Otros planetas: el mundo en tu casa”, promossa dall’Archivio DiMAUrO Aps.

L’evento rientra inoltre nel programma di Torino che legge, iniziativa organizzata dal Forum del libro, dalla Città di Torino, dalle Biblioteche civiche e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.

Gioacchino Distefano, artista del Novecento siciliano

Nato a Comiso nel 1926, Gioacchino Distefano è stato uno degli artisti più rappresentativi del Novecento pittorico ragusano. Formatosi al Liceo Artistico di Palermo con maestri come Delitala, Amorelli e Morici, fu vicino a figure di rilievo come Salvatore Fiume, Gesualdo Bufalino e Nunzio Gulino.

La sua attività artistica si è sviluppata tra mostre personali e collettive in Italia e all’estero, dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, con esposizioni anche negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone.

La sua pittura, come sottolineato da Bufalino, si muove in una dimensione quasi “cosmogonica”, fatta di atmosfere sospese e visioni evocative, mentre Piero Guccione ne evidenziava la purezza formale e la musicalità del segno.

Maria Concetta Distefano, tra scrittura e memoria

Scrittrice, illustratrice ed ex insegnante, Maria Concetta Distefano ha costruito nel tempo un percorso ricco e articolato nel mondo della narrativa. Nata a Ragusa e laureata a Pisa, vive da anni a Torino, dove ha coltivato la sua passione per la scrittura anche grazie all’influenza di Gesualdo Bufalino.

Autrice di romanzi e racconti pubblicati da importanti case editrici, continua a muoversi tra letteratura, arte e divulgazione culturale, mantenendo sempre vivo il legame con le proprie radici.

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