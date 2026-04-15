Palermo celebra Franco Fratantonio: un’opera nella collezione del Museo Riso

Un nuovo ingresso di prestigio arricchisce il patrimonio del Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia Riso. L’opera “Immersione 007” del maestro Franco Fratantonio è stata ufficialmente donata e acquisita dalla galleria d’arte di Palazzo Belmonte Riso, segnando un momento significativo nel percorso dell’artista e nella valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana.

L’opera era già stata protagonista della mostra “Luminessenza, iconografia della luce”, ospitata presso la Chiesa dell’Incoronata di Palermo tra il 24 luglio e il 24 agosto 2025, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica. Un successo che oggi trova ulteriore conferma nell’ingresso ufficiale nella collezione museale.

“Luminessenza”, una mostra tra luce, simbolo e ricerca artistica

Il progetto espositivo, curato dal critico d’arte Bruno Corà, ha rappresentato un momento di forte impatto nel panorama culturale regionale. Coordinando allestimento e catalogo, Corà ha contribuito a costruire un percorso artistico centrato sul tema della luce come elemento simbolico e identitario.

La mostra, patrocinata dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali e sostenuta dal Museo Riso, ha posto al centro una riflessione sulla contemporaneità, valorizzando linguaggi artistici capaci di dialogare con la tradizione e con le nuove sensibilità espressive.

Fratantonio: “Un riconoscimento che segna il mio percorso”

“È motivo di grande orgoglio vedere una mia opera accolta al Museo Riso accanto ai grandi dell’arte figurativa siciliana e internazionale”, ha dichiarato Franco Fratantonio. Un traguardo che l’artista modicano considera fondamentale nella propria carriera, frutto di un lavoro costante e di una ricerca espressiva coerente.

Il Museo Riso, centro dinamico della cultura contemporanea

Il Palazzo Belmonte Riso si conferma come uno dei principali poli culturali del territorio. La missione del museo è chiara: promuovere l’interdisciplinarità, valorizzare il patrimonio artistico e sostenere i giovani talenti.

In linea con una visione aperta e internazionale, il museo ospita non solo esposizioni, ma anche eventi musicali, teatrali e momenti di approfondimento culturale, diventando un punto di riferimento per la creatività contemporanea in Sicilia.

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