Pasquarte a Comiso: dall’11 aprile al 31 maggio arte e cultura per “costruire la pace”

Dall’11 aprile al 31 maggio Comiso ospita la mostra “Pasquarte”, evento collaterale dei festeggiamenti pasquali dedicato all’arte. La mostra ha come sottotitolo “Costruire la pace. Come pietre vive al centro della periferia”.

La mostra vede la presenza di fotografi, artisti, videomaker e sono previsti anche dei momenti dedicati alla poesia. Sarà ospitata nella sala di corso Vittorio Emanuele 251, di fronte alla Basilica dell’Annunziata.

Espongono: i fotografi Salvatore Ciacciaguerra, Lara Dimartino, Giovanni Emanuele La Lota, Giuseppe Leto, gli artisti Salvatore Anelli, Ilde Barone, Salvo Barone, Sandro Bracchitta, Carmelo Candiano, Giuseppe Cassibba, salvo Catania Zingali, il videomaker Peppe Occhipinti. Per le poesie sarà presente Santo Burgio.

I 50 giorni dell’esposizione saranno arricchiti da alcuni momenti di approfondimento culturale che si dipaneranno nell’arco delle sette settimane.

L’iniziativa è stata coordinata da don Biagio Aprile e da Giuseppe Di Mauro, responsabili dell’Ufficio Cultura della diocesi di Ragusa.

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