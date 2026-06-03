Ragusa celebra Carmelo Cappello: restauro, memoria e futuro per la Civica Raccolta nel cuore del Palazzo di Città

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Una serata dedicata all’arte, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. “Carmelo Cappello – Passato, presente e futuro” sarà l’evento che segnerà la consegna ufficiale delle opere restaurate del grande maestro ragusano e la presentazione del progetto dei nuovi spazi espositivi destinati a ospitare la Civica Raccolta.

Un appuntamento che non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma un passaggio strategico per la città, chiamata a ridefinire il rapporto tra istituzioni, arte e territorio attraverso la restituzione alla collettività di un patrimonio di grande valore storico e identitario.

Restituire alla fruizione pubblica le opere restaurate di Carmelo Cappello significa, infatti, riaffermare con forza l’identità artistica di uno dei più importanti concittadini nel panorama dell’arte del Novecento. Il progetto prevede la collocazione della Civica Raccolta nei bassi del Palazzo Municipale, negli spazi che fino a pochi mesi fa ospitavano l’anagrafe, trasformando così un luogo amministrativo in un centro culturale aperto alla cittadinanza.

«Restituire alla fruizione pubblica le opere restaurate di Carmelo Cappello non significa soltanto preservare la memoria di un illustre concittadino, ma anche riaffermarne l’identità artistica nel cuore di Ragusa», sottolinea il sindaco, evidenziando come la scelta della nuova sede rappresenti una volontà precisa di rendere l’arte parte integrante della vita quotidiana della città.

La nuova collocazione della Civica Raccolta si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del centro storico, con l’obiettivo di trasformare il Palazzo di Città in un polo culturale dinamico, capace di connettere istituzioni e cittadini attraverso la valorizzazione dell’arte.

«Il progetto che presenteremo è una scelta strategica che si inserisce in una più ampia visione di rivitalizzazione del cuore urbano», viene evidenziato, con l’intento di rendere gli spazi istituzionali veri e propri luoghi di cultura e partecipazione.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con la presentazione dei diversi progetti che hanno visto la collaborazione tra enti, associazioni e realtà culturali del territorio. Tra questi, l’intervento sul bassorilievo cittadino promosso dal Rotary Club locale e il progetto dedicato alla fontana della Rinascita, realizzato con il contributo degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico “Galileo Ferraris”, accompagnato dalla proiezione di un documentario prodotto dall’Ecomuseo CARAT.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla definizione del futuro assetto espositivo della Civica Raccolta a Palazzo di Città, illustrato da architetti ed esperti del settore, con il supporto di restauratori e tecnici che hanno contribuito alla valorizzazione delle opere.

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