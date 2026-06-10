Blackout all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica: sospese le attività chirurgiche dopo il guasto ai sistemi di emergenza

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Forti disagi all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica a seguito di un blackout che ha compromesso il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza. La situazione ha imposto la sospensione immediata delle attività chirurgiche e l’attivazione dei protocolli di sicurezza con il trasferimento dei casi più urgenti verso altre strutture ospedaliere del territorio.

Il guasto ha interessato in particolare i sistemi di continuità elettrica, fondamentali per garantire l’alimentazione delle apparecchiature sanitarie in caso di interruzioni della rete principale. L’episodio si è verificato ieri. L’Asp di Ragusa è in attesa di avere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda che si sta occupando del ripristino dell’elettricità ed entro le 20 di stasera i lavori dovranno essere ultimati.

Blocco operatorio e reparti in difficoltà

Secondo quanto emerso, durante l’interruzione di energia non si sarebbero attivati correttamente i gruppi di continuità e le batterie di emergenza, che rappresentano il presidio essenziale per la sicurezza delle attività sanitarie.

Le criticità hanno coinvolto aree strategiche della struttura, tra cui il blocco operatorio, il secondo piano, la sala parto e diversi reparti come Ortopedia, Chirurgia e Ostetricia.

La direzione sanitaria ha disposto lo stop immediato delle attività chirurgiche fino al completo ripristino degli standard di sicurezza necessari per garantire l’operatività in condizioni adeguate.

Attività sospese e pazienti trasferiti

A seguito dell’emergenza, è stato attivato il piano di gestione dei casi urgenti, con il trasferimento dei pazienti verso altri ospedali della provincia. Una misura adottata per garantire la continuità assistenziale e ridurre al minimo i rischi legati all’interruzione dei sistemi di emergenza.

La priorità, al momento, resta il ripristino completo dell’impianto elettrico e la verifica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di supporto vitale.

Segnalazioni pregresse sui sistemi di emergenza

Secondo quanto sottolineato da ambienti interni, già da tempo sarebbe stata segnalata la necessità di intervenire sulle batterie dei sistemi di continuità, ritenute ormai non più pienamente efficienti.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della manutenzione delle infrastrutture tecnologiche ospedaliere e della sicurezza dei presidi sanitari, soprattutto in strutture ad alta intensità assistenziale come il Maggiore-Baglieri.

Verifiche e accertamenti in corso

Sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause del blackout e per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità della struttura. L’obiettivo è riportare l’ospedale alla normale operatività nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti per le attività chirurgiche e di emergenza.

Fonte: Agi

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