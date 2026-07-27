Altra tragedia in mare evitata: la Guardia costiera mette in salvo due giovani a Playa Grande. VIDEO

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Stavolta è stato l’equipaggio del mezzo di salvataggio della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Pozzallo ad evitare che due giovani annegassero. Nel mare antistante Playa Grande due ragazzi, in questo primo pomeriggio, si sono trovati in serie difficoltà. Il mare, con il suo moto ondoso alimentato da un pericoloso vento di levante, ha reso difficile il bagno in acqua per i due. Questi capendo subito di trovarsi in difficoltà si sono aggrappati ad una boa nel tentativo di salvarsi. Fortemente stremati hanno resistito nel mentre è arrivato sul posto un gommone della Guardia costiera il cui personale li ha recuperati ed accompagnati al porto di Marina di Ragusa dove li stava attendendo un’ambulanza del 118. Da qui sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove sono arrivati stremati per le difficoltà che hanno trovato nel salvarsi ed in lieve stato confusionale. Solo il tempestivo intervento della Guardia costiera ha evitato la tragedia.



Una tragedia evitata anche a Cava d’Aliga nella giornata di ieri.

Non si è spenta l’eco di quanto accaduto nella baia di Cava d’Aliga, sul litorale sciclitano, nella giornata di ieri dove nove persone sono state tratte in salvo. Ad intervenire per primo il bagnino in forza allo stabilimento balneare della borgata sciclitana. I giovani salvati si sono trovati in difficoltà in diversi momenti e solo la catena umana che si è formata è riuscita a trarre in salvo le persone che annaspavano in acqua e che non riuscivano a fronteggiare la forza del moto ondoso che soffiava da est alimentando l’altezza dell’acqua e frenava ogni tentativo di ritorno in spiaggia. L’appello di queste ore è quello della massima attenzione quando si entra in acqua. Non allontanarsi molto dal bagnoasciuga per evitare che il mare porti il bagnante verso il largo.

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