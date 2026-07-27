Atmosfere e luoghi iblei con i colori di Giosca. Inaugurazione della mostra a Scicli

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Una personale che sarà visitabile fino al 4 ottobre dopo l’inaugurazione, nei locali dell’osteria Donna Luisa di via Francesco Mormino Penna, venerdì alle ore 18,30. Giosca in arte, Giovanni Scarpata nella vita personale, è molto noto in città ma anche a livello nazionale. Le sue opere riescono sempre ad affascinare il visitatore e l’estimatore. Un punto di riferimento, nella sua silenziosa attività pittorica, riesce ad attrarre l’occhio ed il cuore. In mostra dieci opere riguardanti le atmosfere ed i luoghi ameni della zona iblea; oltre ai paesaggi anche le figure femminili che rappresentano la libertà del viaggio nei blu tanto cari in Giosca che, lo stesso, declina nelle diverse sfumature. E poi ancora quel “solstizio d’estate” e le marine a lui tante care, i paesaggi dell’altopiano ibleo, i notturni che specchiano le tranquille acque del mare Mediterraneo.

Giovanni Scarpata (Giosca) chi è?

E’ nato a Scicli nel 1969 iniziando, sin da piccolo, a dilettarsi con il disegno. Dopo gli studi liceali comincia un percorso di studio dell’arte entrando in contatto con galleristi e numerosi artisti della zona. Negli anni ’90 inizia con la produzione di pastelli e nei primi anni 2000 espone per la prima volta. Le mostre si susseguono e oggi se ne contano più di 70 in tutta la Sicilia. Ha lavorato per un periodo in galleria con Antonio Sarnari con il gruppo Asterisco. Nel 2012 ha ricevuto una menzione speciale ed è stato recensito ben due volte su Eikon arte e nel 2014 su museo Ermetico con il pezzo violenza buon senso e rassegnazione. Oggi continua l’attività con passione e attualmente vive e lavora a Scicli.

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