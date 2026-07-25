Libri d’aMare accende Punta Secca: integrazione, Sicilia e storie di coraggio protagoniste della dodicesima edizione

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Il viaggio tra libri, memoria e grandi temi sociali di Libri d’aMare arriva al giro di boa con una serata ricca di emozioni e riflessioni. La rassegna letteraria di Punta Secca ha ospitato il secondo dei quattro appuntamenti della dodicesima edizione, trasformando ancora una volta Piazza Belvedere in un luogo di incontro tra generazioni, culture e storie.

Protagonista della serata è stata la scrittrice palermitana Linda Scaffidi, autrice del romanzo “Le sette fate di Youssef” edito da Fazi Editore, un’opera che ha offerto lo spunto per un confronto profondo sui temi dell’integrazione, delle seconde generazioni e del rapporto tra identità e appartenenza.

Un dialogo tra libri e società nel cuore di Punta Secca

Sul palco l’autrice è stata intervistata da Hele Bzioueche insieme ad Antonio Agnello e Giuseppe Dimartino, componenti della Consulta Giovanile di Santa Croce Camerina. La presentazione del libro si è trasformata in un dibattito capace di andare oltre la semplice narrazione letteraria, affrontando questioni sociali e culturali legate alla storia della Sicilia.

Dal quartiere palermitano raccontato nel romanzo fino a Punta Secca, il filo conduttore è stato quello di una terra da sempre crocevia di popoli, tradizioni e contaminazioni. Una Sicilia capace di raccogliere culture diverse e trasformarle in nuove forme di convivenza.

Il piccolo palco di Piazza Belvedere è diventato così simbolicamente uno spazio di incontro tra esperienze, visioni e generazioni differenti.

Il ricordo di Loriana Puglisi apre la serata

L’appuntamento si era aperto con l’intervento del sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, che ha voluto ricordare Loriana Puglisi, cittadina profondamente legata a Punta Secca e vittima di un incidente stradale.

Un momento di raccoglimento che ha accompagnato l’avvio di una serata dedicata alla cultura, ma anche alla memoria e ai valori della comunità.

Dalla mafia all’integrazione: il percorso di Libri d’aMare

La dodicesima edizione di Libri d’aMare si era aperta con la presentazione de “L’ultima estate di un uomo perbene” di Carmelo Sardo, pubblicato da Zolfo Editore.

L’autore, caporedattore cronache del Tg5, intervistato dal giornalista Salvatore Cannata, ha raccontato la storia di Giuseppe Tragna, direttore di banca ucciso nel 1990 a San Leone e riconosciuto solo dopo un lungo percorso giudiziario come vittima innocente di mafia.

Due appuntamenti diversi ma accomunati da un tema centrale: la necessità di ricostruire storie, dignità e legami.

I prossimi appuntamenti tra Sicilia, cultura e testimonianze

La rassegna proseguirà lunedì 3 agosto alle ore 21.30 con Antonio Spadaro e il volume “La Sicilia è un sentimento” edito dal Touring Club Italiano. A dialogare con lui sarà Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, insieme al direttore artistico Domenico Occhipinti.

La novità di questa edizione sarà il quarto appuntamento, previsto giovedì 20 agosto alle ore 21.30, realizzato con la co-organizzazione del Panathlon Club Ragusa.

Non sarà una presentazione di un libro, ma il racconto di una storia di vita: quella di Davide Simone Cavallo, lo studente ragusano di 22 anni aggredito a Milano il 12 ottobre scorso e protagonista di un messaggio di perdono rivolto ai suoi aggressori.

A dialogare con lui sarà Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.

“Ricostruire” il filo conduttore della rassegna

Il direttore artistico Domenico Occhipinti ha individuato nel concetto di “ricostruire” il tema che lega i diversi appuntamenti di questa edizione.

Ricostruire l’onorabilità di una persona attraverso la storia raccontata da Carmelo Sardo, costruire ponti tra culture con il romanzo di Linda Scaffidi e ritrovare un rapporto autentico con il territorio attraverso la Sicilia raccontata da padre Antonio Spadaro.

Un percorso che continua a portare pubblico e attenzione a Punta Secca, confermando Libri d’aMare come uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio.

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