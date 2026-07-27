Maltrattamenti e minacce alla ex moglie: a Pozzallo 49enne arrestato e condotto in carcere

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È diventata definitiva la condanna nei confronti di un 49enne di Pozzallo, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’uomo è stato riconosciuto responsabile di maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti della ex moglie, oltre che di violazioni della normativa sulle armi. Dopo il completamento delle procedure di identificazione e notifica del provvedimento, i militari lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena residua.

Gli episodi contestati risalgono agli anni 2020 e 2021

I fatti alla base della condanna definitiva risalgono al periodo compreso tra il 2020 e il 2021, quando il 49enne, all’epoca convivente con la donna, si sarebbe reso protagonista di una serie di episodi di violenza e intimidazione nei confronti della ex moglie.

Le accuse riguardano comportamenti riconducibili a maltrattamenti in ambito familiare, minacce e lesioni personali, episodi che avevano portato all’intervento dei Carabinieri.

In una delle circostanze contestate, l’uomo era stato trovato in possesso di due coltelli e una mannaia, circostanza che aveva determinato il suo arresto e il successivo collocamento agli arresti domiciliari come misura cautelare.

La condanna definitiva: oltre tre anni di carcere

Per i fatti accertati, il 49enne era stato inizialmente condannato a una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice ha ricalcolato la pena tenendo conto del periodo già trascorso agli arresti domiciliari. La condanna residua è stata quindi stabilita in 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Alla pena detentiva si aggiungono anche le pene accessorie già previste dal provvedimento iniziale: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale.

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