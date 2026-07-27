Ispica piange Mario Giunta: il dipendente comunale che aveva trasformato la sua vita con la corsa

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Una comunità ancora incredula, un municipio in lutto e centinaia di messaggi di affetto che continuano ad arrivare da Ispica e Pozzallo. La scomparsa improvvisa di Mario Giunta ha lasciato un vuoto profondo in quanti lo conoscevano, non solo come dipendente comunale, ma soprattutto come uomo, padre e amico.

L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le iniziative del cartellone estivo previste nella giornata di domenica, in segno di rispetto per un dipendente definito “esemplare”. Il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, la Giunta, i consiglieri e tutti i colleghi hanno espresso la propria vicinanza ai familiari.

I funerali si svolgeranno domani alle 18 alla Basilica Santissima Annunziata di Ispica.

Tra i ricordi più toccanti c’è quello del sindaco, Pierenzo Muraglie, che ha voluto affidare ai social parole cariche di commozione.

«Il nostro Comune perde un dipendente attento e solerte. Io, invece, perdo un amico sincero», scrive il primo cittadino, ricordando le tante conversazioni condivise negli ultimi mesi.

Un messaggio che va oltre il rapporto istituzionale e restituisce il ritratto di un uomo capace di incoraggiare gli altri anche nei momenti difficili.

«Mi hai sempre spronato a non mollare. La mia gioia è stata la tua gioia. Sei stato pronto, con grande affetto e un sorriso, a mettermi in riga quando qualcosa non andava per il verso giusto».

Il sindaco ricorda anche la forza con cui Mario aveva affrontato le prove della vita, indicando nella figlia Stefania la ragione più grande del suo impegno quotidiano.

«La tua dignità e la tua determinazione sono un esempio. Il tuo essere padre sempre presente e premuroso è un monito: prendiamoci cura delle nostre famiglie qui e ora».

Parole che si chiudono con un saluto che oggi assume un significato ancora più intenso: «Pochi giorni fa ti ho abbracciato dicendoti “ti voglio bene”. Te lo ribadisco ancora una volta, amico mio. Mi mancherai tanto».

Negli ultimi mesi Mario Giunta aveva intrapreso un percorso personale che aveva conquistato l’ammirazione di tanti.

Aveva deciso di cambiare stile di vita, raccontando sui social, con semplicità e sincerità, la sua trasformazione. Era partito da 97,4 chilogrammi, iniziando con lunghe camminate, poi con la corsa, fino a riuscire a percorrere 17 chilometri.

Non pubblicava quei traguardi per mettersi in mostra, ma per dimostrare che, con costanza e determinazione, cambiare è possibile. Una testimonianza che aveva incoraggiato molte persone ad avvicinarsi all’attività fisica.

Proprio questo entusiasmo lo aveva portato ad avvicinarsi all’ASD Ispica Running. Non era ancora un atleta tesserato, ma aveva già trovato in quel gruppo una nuova famiglia sportiva.

La società lo ha ricordato con un messaggio pieno di affetto, sottolineando come, pur essendo arrivato da poco, avesse saputo condividere pienamente lo spirito del gruppo.

In queste ore Ispica e Pozzallo si stanno stringendo attorno alla famiglia di Mario Giunta in un abbraccio collettivo. I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare senza sosta, testimonianza dell’affetto che aveva saputo conquistare con il suo modo di essere: discreto, generoso e sempre disponibile.

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