A Comiso al via i lavori nella zona PIP: investimento da 1,5 milioni di euro per rilanciare l’area artigianale

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Prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione della zona PIP di Comiso. È stato consegnato lunedì 27 luglio il cantiere relativo ai lavori finanziati con un investimento di 1,5 milioni di euro, destinati a rinnovare profondamente l’area artigianale della città.

L’intervento, che sarà realizzato dalla Patriarca Group, prevede un ampio programma di opere infrastrutturali che interesseranno viabilità, sicurezza, sostenibilità ambientale e servizi a favore delle imprese. La conclusione dei lavori è prevista entro dicembre 2026.

Cassibba: «Comiso prima in Sicilia per l’importo ottenuto»

A sottolineare l’importanza del finanziamento è l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, che ricorda come Comiso si sia classificata al primo posto nella graduatoria regionale per l’entità delle risorse assegnate.

«Ricordando che Comiso si è attestata prima per l’importo ottenuto nella classifica regionale, lunedì 27 luglio abbiamo consegnato i lavori che saranno eseguiti dalla ditta Patriarca Group e termineranno entro dicembre 2026», dichiara l’assessore.

Secondo Cassibba, gli interventi rappresentano un passo decisivo per restituire funzionalità e decoro a un’area strategica per il tessuto economico cittadino.

Strade, marciapiedi e nuovi servizi per le imprese

Il progetto interesserà numerosi aspetti della zona PIP. Tra le opere previste figurano il rifacimento e la manutenzione dell’intero manto stradale, il completamento dei marciapiedi e il ripristino di quelli esistenti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e accessibilità.

Ampio spazio sarà riservato anche all’efficientamento energetico. È infatti previsto l’ampliamento dell’illuminazione pubblica e la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato al blocco degli uffici amministrativi dedicati alle attività artigianali e commerciali.

Il piano comprende inoltre l’installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, nuovi interventi sul verde pubblico con la piantumazione di alberi e la realizzazione di un moderno sistema di irrigazione.

Alla consegna ufficiale dei lavori erano presenti anche i rappresentanti della CNA, a conferma dell’attenzione riservata al comparto produttivo.

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