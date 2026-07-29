Auto si ribalta all’uscita di Marina di Ragusa: è accaduto stamattina

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Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo; una macchina si è capovolta all’uscita di Marina di Ragusa in direzione Ragusa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 di questa mattina. Alcuni automobilisti hanno aiutato una donna che pare fosse al volante, ad uscire dall’abitacolo della autovettura. La donna si è alzata in piedi sicuramente spaventata ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il traffico ha subito dei rallentamenti per la necessità di transitare a senso unico alternato in attesa dei soccorsi e della rimozione dell’autovettura.

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