L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti. Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto […]
Auto si ribalta all’uscita di Marina di Ragusa: è accaduto stamattina
29 Lug 2026 12:57
Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo; una macchina si è capovolta all’uscita di Marina di Ragusa in direzione Ragusa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 di questa mattina. Alcuni automobilisti hanno aiutato una donna che pare fosse al volante, ad uscire dall’abitacolo della autovettura. La donna si è alzata in piedi sicuramente spaventata ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il traffico ha subito dei rallentamenti per la necessità di transitare a senso unico alternato in attesa dei soccorsi e della rimozione dell’autovettura.
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