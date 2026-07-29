Ragusa scopre la passione per i pattini: oltre 400 persone unite da sport, inclusione e amicizia

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Rollers Ragusa: un’energia che attraversa la città. Negli ultimi anni, la città di Ragusa ha visto crescere e consolidarsi una realtà dinamica, colorata e inclusiva: quella dei Rollers. Che si tratti di pattinaggio corsa, freestyle, roller derby o semplici passeggiate urbane, il pattinaggio su otto ruote si è ritagliato uno spazio nel panorama sociale del capoluogo ibleo.

Si tratta di un gruppo cospicuo di appassionati che dal 2022 ha creato un vero e proprio team: più di 400 persone di tutte le età che quando può si ritrova per praticare sport in compagnia il tutto grazie ad una chat inclusiva. A coordinare il gruppo, gli incontri e le differenti attività un direttivo fra cui Antonio Agnello, Paolo Lucifora e Alessio Lupo il cui fine principale, oltre all’organizzazione generale, all’ideazione degli eventi, all’adesione alle manifestazioni e alla creazione di partnership sul territorio, è quello di far sì che ogni raduno sia gestito in completa sicurezza e che ogni membro si senta partecipe.

A prima vista, Ragusa, celebre per i suoi saliscendi, le scalinate storiche e l’architettura barocca patrimonio UNESCO, potrebbe sembrare una sfida per chiunque indossi un paio di pattini in linea. Tuttavia, la passione della comunità dei Rollers ha saputo trovare e valorizzare i luoghi ideali per allenarsi e divertirsi in sicurezza.

Dalle strutture dedicate e le piste sportive fino agli ampi piazzali moderni e alle zone pedonali di Ragusa e oggi anche di Vittoria, i pattinatori, ragusani e non, trasformano gli spazi urbani in luoghi di ritrovo, condivisione e crescita. Questa estate la pista ciclabile e il lungomare di Marina di Ragusa sono diventati il punto di riferimento per lunghi percorsi a pattinaggio ricreativo, offrendo uno scenario unico a due passi dal mare per i pattinatori e uno spettacolo per i tanti curiosi che si fermano a godersi l’esibizione.

“L’impatto dei Rollers a Ragusa va ben oltre il fattore puramente atletico – ci racconta Antonio Agnello – Il gruppo rappresenta una vera e propria comunità inclusiva, capace di unire generazioni diverse: dagli adolescenti fino agli adulti che riscoprono il piacere del movimento all’aria aperta. Un gruppo che non limita a fare sport ma sa di casa, di nuove amicizie, di buon tempo trascorso insieme. Fra un giro e l’altro dal tramonto a sera inoltrata, ci si ritrova a fare un tuffo o a goderci una cena”.

Dietro la spinta dei Rollers ragusani non c’è solo svago, ma anche un impegno formativo per tutti coloro che vogliono imparare grazie ai tanti che mettono a disposizione il loro know how in giornate dedicate appositamente ai neofiti.

Inoltre, gli eventi, i raduni e le esibizioni organizzate nel corso dell’anno contribuiscono a vivacizzare la vita cittadina, promuovendo uno stile di vita sano, la mobilita sostenibile e il rispetto degli spazi pubblici.

Con il continuo aumento degli interessati verso questa disciplina, la comunità dei Rollers di Ragusa guarda al futuro con grande entusiasmo. L’obiettivo e continuare a valorizzare lo sport di base, ampliare gli spazi dedicati alle attività indoor e outdoor, collaborare con i gruppi delle provincie limitrofe e divertirsi insieme confermando quel senso di comunità che li distingue.

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