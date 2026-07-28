SS 115: il viadotto Guerrieri sarà pronto prima del previsto, più complesso il lavoro per l’Irminio

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La sicurezza della viabilità ragusana passa anche dalla manutenzione delle grandi infrastrutture. Proseguono gli interventi programmati lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” per la sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti Guerrieri e Irminio, due opere strategiche per i collegamenti del territorio.

Un intervento tecnico necessario per garantire maggiore efficienza e sicurezza alle strutture viarie, nonostante le ovvie difficoltà che in questi giorni ha causato ai tanti automobilisti. Ma la sicurezza, in questi casi, è necessaria.

Viadotto Guerrieri, lavori conclusi in anticipo rispetto al programma

Sul viadotto Guerrieri, nel territorio di Modica, il cronoprogramma procede più rapidamente del previsto.

I lavori, avviati dopo la conclusione dell’anno scolastico e concordati con il Comune di Modica proprio per limitare i disagi alla cittadinanza, saranno completati entro venerdì 31 luglio, anticipando la previsione iniziale di circa 30 giorni.

L’intervento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 336,000 e il chilometro 336,501 della SS115 e prevede la sostituzione dei giunti di dilatazione, elementi fondamentali per preservare nel tempo la funzionalità e la sicurezza dei viadotti.

Per ridurre gli effetti sulla circolazione nelle ore di maggiore traffico, già da alcuni giorni l’impresa incaricata sta gestendo il transito con un senso unico alternato regolato dalla presenza di movieri.

Viadotto Irminio, intervento più complesso: fine lavori prevista a settembre

Più articolato invece il cantiere sul viadotto Irminio, dove le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei giunti richiedono lavorazioni più complesse.

L’intervento interessa il tratto compreso tra il chilometro 332,000 e il chilometro 333,260 della strada statale 115 e il completamento è previsto entro il mese di settembre.

Una tempistica legata alla complessità delle operazioni necessarie per garantire un risultato duraturo e conforme agli standard di sicurezza richiesti per una delle arterie principali della provincia di Ragusa.

Cantiere sospeso per l’esodo estivo: priorità alla mobilità

In vista del periodo di maggiore afflusso turistico e degli spostamenti legati alle vacanze estive, il cantiere sul viadotto Irminio sarà temporaneamente rimosso entro il prossimo 5 agosto.

Una scelta finalizzata a favorire la circolazione durante l’esodo estivo e a ridurre al minimo i disagi per automobilisti, residenti e visitatori che attraverseranno il territorio.

La programmazione degli interventi punta dunque a conciliare due esigenze fondamentali: da una parte la necessità di intervenire sulle infrastrutture per migliorarne sicurezza e funzionalità, dall’altra quella di garantire una viabilità il più possibile scorrevole nei periodi di maggiore mobilità.

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