Caro carburanti: arriva lo sconto sul diesel, fino al 6 agosto risparmio di 17 centesimi al litro

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Un aiuto per chi si mette in viaggio in piena estate, anche se limitato nel tempo. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il provvedimento che introduce uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, comprensivo di accise e Iva. La misura resterà in vigore fino al 6 agosto e punta ad alleggerire il peso del caro carburanti per milioni di automobilisti in partenza per le vacanze.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, spiegando che il Governo tornerà a riunirsi il 4 agosto per valutare l’andamento dei prezzi e della situazione internazionale, decidendo se prorogare o meno il provvedimento.

L’intervento avrà un costo complessivo stimato di 125 milioni di euro.

Quanto si risparmia

Lo sconto riguarda esclusivamente il gasolio e vale 17 centesimi per ogni litro acquistato.

Tradotto in cifre:

un pieno da 50 litri consentirà un risparmio di circa 8,50 euro ;

consentirà un risparmio di circa ; un pieno da 60 litri farà risparmiare circa 10,20 euro ;

farà risparmiare circa ; chi percorre molti chilometri e consuma 100 litri nell’arco di pochi giorni spenderà circa 17 euro in meno.

Vacanze meno care, ma solo per chi usa il diesel

Il beneficio interesserà soprattutto le famiglie che si sposteranno in auto per raggiungere le località di villeggiatura e gli autotrasportatori. Rimangono invece esclusi gli automobilisti che possiedono vetture a benzina, per i quali non è previsto alcun taglio delle accise.

Per una famiglia che percorre circa 1.000 chilometri per raggiungere e poi rientrare dalla meta delle vacanze con un’auto diesel che consuma mediamente 5 litri ogni 100 chilometri, il risparmio sarà di circa 8-9 euro. Se il viaggio è più lungo o si effettuano più spostamenti durante il soggiorno, il beneficio aumenta proporzionalmente.

Il nodo dei prezzi

Il provvedimento arriva in un’estate caratterizzata da forti tensioni sui mercati energetici e da continui rincari dei carburanti, che hanno inciso sensibilmente sul costo delle vacanze degli italiani.

Lo sconto rappresenta un aiuto immediato, ma temporaneo. Sarà infatti il Consiglio dei ministri del 4 agosto a decidere se prolungare l’intervento oltre la scadenza del 6 agosto, in base all’evoluzione dei prezzi internazionali del petrolio e dei carburanti.

Nel frattempo, per milioni di automobilisti in partenza nei prossimi giorni, il pieno costerà qualche euro in meno. Un sollievo limitato, ma comunque apprezzabile in un’estate segnata dall’aumento del costo della vita e delle spese per gli spostamenti.

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