A Scicli famiglia senza corrente da tre giorni: la Protezione Civile interviene nella notte e salva tre pazienti fragili

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Un intervento nella notte, quando ogni minuto poteva fare la differenza. I volontari del gruppo comunale della Protezione Civile di Scicli sono entrati in azione per assistere una famiglia rimasta senza energia elettrica per tre giorni in una contrada rurale del territorio sciclitano.

Una situazione particolarmente delicata perché all’interno dell’abitazione vivevano tre persone gravemente ammalate, per le quali la disponibilità continua di energia era fondamentale per il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali e dei dispositivi necessari alle terapie quotidiane.

Tre giorni senza elettricità, scatta l’allarme per una famiglia fragile

La prolungata interruzione della fornitura elettrica aveva creato una condizione di forte preoccupazione. Senza corrente, infatti, il rischio era quello di compromettere la regolare assistenza sanitaria dei tre pazienti presenti nell’abitazione, rendendo necessario un intervento urgente.

La segnalazione è arrivata al gruppo comunale della Protezione Civile che, nonostante l’orario notturno, ha immediatamente organizzato l’operazione di supporto.

I volontari arrivano nella notte con il gruppo elettrogeno

I volontari hanno raggiunto la casa in piena notte e hanno installato il gruppo elettrogeno messo a disposizione dal Comune di Scicli. L’intervento ha consentito di ripristinare temporaneamente l’alimentazione elettrica e garantire il funzionamento delle apparecchiature indispensabili per le cure.

Grazie alla tempestività dell’azione, i tre pazienti hanno potuto affrontare la notte in condizioni di maggiore sicurezza, in attesa del ripristino definitivo della fornitura elettrica, avvenuto nella giornata successiva.

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