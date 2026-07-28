Un ponte verso il futuro: superata la prima prova di carico sulla Ragusa-Catania. VIDEO

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Un altro passo avanti verso la nuova Ragusa-Catania. Il percorso di ammodernamento della strada statale 514 “Di Chiaramonte” e della strada statale 194 “Ragusana” registra un passaggio tecnico di grande rilevanza: sono state completate con esito positivo le prove di carico del cavalcavia CV03, una delle opere d’arte maggiori inserite nel Lotto 2 dell’intervento.

L’opera, situata al chilometro 2,065 del tracciato, rappresenta la prima struttura maggiore dell’intero itinerario Ragusa-Catania sottoposta a questo tipo di verifica. Un momento fondamentale che certifica l’avanzamento concreto dei lavori e conferma il percorso verso la realizzazione di un’infrastruttura destinata a cambiare la mobilità del territorio ibleo e dell’intera Sicilia orientale.

Il cavalcavia CV03 supera il test: verificata la risposta strutturale dell’opera

Le prove di carico hanno avuto l’obiettivo di analizzare il comportamento del cavalcavia sottoposto alle condizioni previste dal progetto, verificando la capacità della struttura di rispondere alle sollecitazioni secondo gli standard stabiliti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Il cavalcavia CV03 è costituito da una campata in semplice appoggio lunga 45 metri, realizzata con una struttura mista acciaio-calcestruzzo progettata per garantire solidità, durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

Le verifiche hanno confermato la piena conformità del comportamento strutturale dell’opera, segnando un importante traguardo tecnico nell’ambito del complesso progetto di trasformazione della viabilità tra Ragusa e Catania.

Tecnici al lavoro anche di notte per il monitoraggio dell’infrastruttura

Le attività di controllo sono state condotte interamente dai tecnici della Struttura Territoriale Sicilia, che hanno seguito ogni fase dell’operazione: dalla pianificazione alla strumentazione dell’opera, fino all’acquisizione e all’analisi dei dati.

Le prove si sono svolte anche durante le ore notturne, consentendo di effettuare tutte le verifiche necessarie in condizioni controllate e con un monitoraggio accurato della struttura.

Un lavoro tecnico complesso che ha permesso di raccogliere informazioni fondamentali sul comportamento del cavalcavia e sulla qualità dell’intervento realizzato.

La nuova Ragusa-Catania sempre più vicina: un’opera strategica per la Sicilia

Il superamento della prova di carico rappresenta un segnale concreto per una delle infrastrutture più attese dell’Isola. La nuova Ragusa-Catania è infatti destinata a migliorare i collegamenti tra il territorio ibleo, il capoluogo etneo e i principali nodi economici e produttivi della Sicilia orientale.

L’ammodernamento della SS514 “Di Chiaramonte” e della SS194 “Ragusana” punta a trasformare un collegamento oggi caratterizzato da criticità e tempi di percorrenza elevati in un asse viario più moderno, sicuro ed efficiente.

Per il territorio di Ragusa, da anni in attesa di una rete infrastrutturale adeguata al proprio peso economico e produttivo, ogni avanzamento del cantiere rappresenta un tassello verso una maggiore connessione con il resto dell’Isola.

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