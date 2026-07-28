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Evade dai domiciliari e la Corte d’Appello dispone il carcere: arrestata una donna di Vittoria
28 Lug 2026 13:00
È finita con il trasferimento in carcere la vicenda giudiziaria di una 44enne di Vittoria, arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte di Appello di Catania.
La decisione dell’Autorità giudiziaria è arrivata dopo le violazioni delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, accertate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e successivamente segnalate alla magistratura competente.
Domiciliari violati: scatta l’aggravamento della misura
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, sottoposta agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanata arbitrariamente dal luogo stabilito per l’esecuzione della misura cautelare.
Una violazione ritenuta significativa dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con una misura più restrittiva: la custodia cautelare in carcere.
Il provvedimento è stato quindi eseguito dagli operatori della Polizia di Stato di Vittoria, che hanno proceduto all’arresto della 44enne.
La condanna per reati contro il patrimonio
La destinataria del provvedimento era già stata condannata per reati contro il patrimonio, circostanza che aveva portato all’applicazione della precedente misura cautelare.
Le successive violazioni delle prescrizioni hanno determinato l’intervento della Corte di Appello di Catania, chiamata a valutare l’aggravamento della misura alla luce delle nuove segnalazioni.
Trasferita nella casa circondariale di Catania
Dopo il completamento delle formalità di rito, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.
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