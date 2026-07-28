Nuova illuminazione al campo sportivo di Pedalino: lavori in corso, più spazio allo sport e ai giovani

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Il campo sportivo di Pedalino si prepara a vivere una nuova stagione. Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, un intervento destinato a cambiare il volto della struttura e a renderla finalmente utilizzabile anche nelle ore serali.

Si tratta di un’opera attesa da tempo dalla comunità, dalle associazioni sportive e dalle famiglie, che consentirà di ampliare le attività e offrire nuove opportunità ai tanti giovani che praticano sport nella frazione di Comiso.

L’intervento rientra nel percorso di riqualificazione degli impianti sportivi promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare le strutture esistenti e favorire la pratica sportiva come strumento di crescita sociale.

Addio al buio dopo anni di disagi

La nuova illuminazione arriva per risolvere una criticità che da anni limitava l’utilizzo dell’impianto sportivo.

La totale assenza di un sistema di illuminazione, aggravata dagli atti vandalici subiti nel tempo e dal progressivo deterioramento delle infrastrutture, impediva infatti lo svolgimento di allenamenti e attività sportive nelle ore pomeridiane e serali, soprattutto durante il periodo invernale.

Con il completamento dei lavori, il campo potrà finalmente essere sfruttato a pieno regime, aumentando le ore disponibili per società sportive, atleti e cittadini.

Più allenamenti e nuove opportunità per le società sportive

L’installazione del nuovo impianto rappresenta un importante passo avanti per tutto il movimento sportivo locale.

Le associazioni che operano sul territorio potranno contare su una maggiore disponibilità di orari per organizzare allenamenti, partite e attività dedicate ai giovani, riducendo le difficoltà legate alla gestione degli spazi.

L’intervento permetterà inoltre di migliorare la programmazione delle stagioni sportive e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle numerose realtà calcistiche presenti nella frazione.

Lo sport come occasione di crescita e socialità

La riqualificazione del campo sportivo guarda soprattutto ai giovani.

Avere una struttura moderna e pienamente funzionante significa offrire ai ragazzi maggiori occasioni di incontro, aggregazione e crescita attraverso lo sport.

Il calcio e le altre attività sportive rappresentano infatti uno strumento fondamentale per promuovere valori come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e l’inclusione sociale, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni.

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