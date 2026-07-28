Palio delle Contrade: Puntarazzi si veste di festa. Poggio del Sole in testa verso il gran finale. FOTO GALLERY

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Energia, entusiasmo e voglia di stare insieme. La seconda tappa del Palio delle Contrade 2026 ha trasformato Puntarazzi in una grande festa popolare, capace di coinvolgere centinaia di persone tra contradaioli, famiglie e spettatori. Una serata che ha raccontato il volto più autentico della manifestazione promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con le associazioni “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Sù” ed “Eduka”.

Non solo una competizione tra contrade, ma un appuntamento pensato per rafforzare il senso di appartenenza, creare relazioni e restituire ai cittadini spazi di incontro e condivisione.

Sfide, emozioni e una classifica ancora apertissima

Le prove disputate a Puntarazzi hanno regalato risate, sorprese e momenti di grande coinvolgimento. Le sei contrade in gara si sono affrontate tra giochi di abilità, strategia e collaborazione, dando vita a una sfida combattuta fino all’ultimo punto.

Il risultato più importante, però, è stato ancora una volta lo spirito della manifestazione: divertirsi insieme senza perdere mai di vista il valore della partecipazione.

Al termine della seconda tappa la classifica generale ha subito un nuovo cambiamento. A guidare il gruppo è ora Poggio del Sole, seguita da Puntarazzi, Punta Braccetto, Tre Casuzze, Gatto Corvino e Petrulli.

Una graduatoria ancora incerta che lascia aperta ogni possibilità in vista dell’atto conclusivo.

La cerimonia degli inni celebra l’identità delle contrade

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la Cerimonia degli Inni delle Contrade, un appuntamento dal forte valore simbolico.

Le sei comunità hanno sfilato con i propri gonfaloni accompagnate dagli inni realizzati per questa edizione del Palio. Nessun punto assegnato, nessuna sfida da vincere: soltanto la celebrazione dell’identità e della storia di ogni contrada.

Il momento più emozionante è arrivato quando tutti i vessilli sono stati innalzati insieme, trasformando le singole appartenenze in un unico grande simbolo: quello del Palio.

Puntarazzi diventa un grande spazio di incontro

La seconda tappa non è stata soltanto sport e competizione. L’intera area è stata trasformata in un luogo di festa e socialità, con un’atmosfera capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Le balle di fieno utilizzate come sedute, le luci della festa e gli spazi dedicati alla convivialità hanno creato un ambiente semplice ma suggestivo, dove incontrarsi e trascorrere una serata diversa.

Grande partecipazione anche per l’area food, potenziata rispetto al primo appuntamento e diventata uno dei punti centrali della serata. Famiglie e gruppi di amici hanno vissuto la cena come un ulteriore momento di condivisione.

Spazio anche ai più piccoli con le attività e i laboratori curati da Eduka, mentre dopo le gare la festa è proseguita con la musica del dj Fabrizio Rizzone, accompagnando il pubblico fino a tarda sera.

Sabato 1 agosto il gran finale a Punta Braccetto

Ora tutta l’attenzione è rivolta all’ultimo appuntamento del Palio delle Contrade 2026. Sabato 1 agosto sarà Punta Braccetto a ospitare il gran finale della manifestazione.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con gli ultimi giochi di comunità, quelli decisivi per assegnare i punti finali e decretare la contrada vincitrice.

Alle 21 spazio alla premiazione e alla consegna del Palio, seguita dalla festa conclusiva aperta a tutti con la musica dal vivo degli Scaccia Diavoli, animazione e area food.

Qualunque sarà il verdetto finale, il Palio ha già centrato il suo obiettivo principale: riportare le persone nelle piazze, creare legami e riscoprire il piacere dello stare insieme.

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