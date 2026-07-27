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Chiaramonte in lutto: muore Claudia Presti, figlia dell’assessore Giovanni Presti
27 Lug 2026 15:53
Una notizia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Chiaramonte Gulfi. È morta a soli 26 anni Claudia Presti, figlia dell’assessore comunale Giovanni Presti, dopo una lunga malattia che negli ultimi tempi aveva segnato la sua vita.
La giovane è deceduta presso l’ospedale Civico-Ismett di Palermo, dove era ricoverata per le cure necessarie. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove Claudia era conosciuta e apprezzata per il suo carattere solare, la sua energia e la capacità di trasmettere positività a chiunque incontrasse.
Il dolore della famiglia e della città di Chiaramonte
Claudia lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti hanno avuto modo di conoscerla. Il padre Giovanni Presti ricopre il ruolo di assessore del Comune di Chiaramonte Gulfi con deleghe alle politiche rurali, alla polizia municipale, alle politiche ambientali e alle contrade.
In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia Presti, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.
Il cordoglio del sindaco Mario Cutello
Anche il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, ha voluto esprimere pubblicamente il dolore dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza attraverso un messaggio affidato ai social.
“Oggi una brutta notizia ha scosso la città di Chiaramonte – ha scritto il primo cittadino -. A nome di tutta la cittadinanza, ci stringiamo al dolore dell’assessore Giovanni Presti e della moglie Maria per la scomparsa della figlia Claudia. Che la terra Ti sia lieve Claudia”.
Parole che restituiscono il sentimento di una comunità che si stringe attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.
La notizia della sua morte ha attraversato rapidamente Chiaramonte Gulfi, suscitando dolore e incredulità. Una giovane vita spezzata troppo presto, che lascia nei familiari, negli amici, nei conoscenti e nell’intera comunità il ricordo di una presenza luminosa.
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