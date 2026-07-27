Fedez sta male: salta il concerto a Marina di Ragusa

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Fedez si ferma e annulla tutti gli appuntamenti live dell’estate, compreso il dj set previsto a Marina di Ragusa il prossimo 5 agosto. La decisione arriva dopo il recente ricovero all’Humanitas e dopo la scelta dell’artista di dedicare un periodo di tempo alle cure e al recupero fisico.

La tappa ragusana, molto attesa da fan e appassionati, era inserita nel calendario degli eventi estivi che avrebbero portato il rapper sul palco in diverse località italiane. Ora anche l’appuntamento nella provincia iblea viene cancellato insieme alle altre date previste tra agosto e settembre.

“Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”: il messaggio di Fedez ai fan

A comunicare la decisione è stato lo stesso Fedez attraverso un lungo messaggio rivolto al pubblico. Il rapper ha raccontato la difficoltà del momento e il dolore per dover rinunciare a un periodo che aveva immaginato come una nuova ripartenza artistica.

“Non riuscirò a spiegare a parole cosa significasse per me il concerto di settembre al Forum”, ha scritto Fedez, spiegando di aver lavorato intensamente a nuova musica e di aver desiderato regalare ai suoi sostenitori uno spettacolo speciale.

Poi il riferimento diretto alle condizioni fisiche e alla necessità di ascoltare i segnali del proprio corpo: dopo anni vissuti ad alta intensità, l’artista ha ammesso di dover dare priorità alla salute e alle cure.

Saltano dieci appuntamenti estivi: tra questi anche Marina di Ragusa

La cancellazione riguarda il grande concerto del Forum di Assago previsto per il 25 settembre, ma anche numerosi dj set programmati in tutta Italia.

Tra gli eventi annullati c’è quello di Marina di Ragusa del 5 agosto, insieme alle date di Adrano, Serradifalco, Gioia Tauro, Gallipoli, Avellino, Celano, Velletri e Decimomannu.

La società organizzatrice Vivo Concerti ha confermato lo stop spiegando che la scelta è legata alle condizioni di salute dell’artista e alla necessità di affrontare un periodo di cure e recupero.

La data ragusana attesa dai fan: l’estate musicale perde uno dei suoi appuntamenti

A Marina di Ragusa cresce ora l’attesa per conoscere eventuali sviluppi sul fronte dell’organizzazione dell’evento e sulle modalità previste per gli spettatori che avevano già programmato la partecipazione.

Il mancato appuntamento con Fedez rappresenta una rinuncia importante per il calendario estivo della località marinara, che negli ultimi anni ha puntato sempre più sulla presenza di artisti e grandi eventi musicali per attrarre pubblico e visitatori.

Il precedente messaggio dall’ospedale: “Il corpo mi ha detto fermati”

La decisione dello stop era stata anticipata dallo stesso rapper nei giorni scorsi, quando aveva raccontato sui social il difficile momento vissuto durante il ricovero.

Fedez aveva parlato della paura provata durante la degenza e della consapevolezza maturata davanti alla necessità di rallentare. Un messaggio nel quale aveva spiegato di aver ricevuto un nuovo segnale dal proprio corpo e anche dai medici: fermarsi per affrontare le cure.

Ora arriva quindi la scelta definitiva di sospendere gli impegni pubblici e concentrarsi sul recupero.

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