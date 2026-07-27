A Marina di Ragusa arriva la cassetta postale smart: rileva anche temperatura, umidità e qualità dell’aria

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Una cassetta postale che non serve soltanto a spedire lettere, ma che diventa anche uno strumento per monitorare l’ambiente e rendere più efficiente il servizio postale. È stata installata a Marina di Ragusa, sul lungomare Andrea Doria, la nuova cassetta “smart” di Poste Italiane, un dispositivo digitale e connesso che rappresenta l’evoluzione della storica cassetta rossa.

Più compatta rispetto al modello tradizionale, la nuova cassetta è dotata di sensori in grado di rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, concentrazione di polveri sottili e biossido di azoto presenti nell’aria. I dati raccolti potranno essere utilizzati per elaborare statistiche ambientali con medie mensili, semestrali e annuali, consultabili anche dai Comuni attraverso la sezione dedicata ai Piccoli Comuni sul sito di Poste Italiane.

L’innovazione riguarda anche il servizio di raccolta della corrispondenza. Grazie ai sensori installati, la cassetta è infatti in grado di comunicare ai portalettere se al suo interno è presente posta da ritirare. Un sistema che consente di evitare passaggi inutili quando la cassetta è vuota, ottimizzando il lavoro degli operatori e riducendo gli spostamenti dei mezzi, con un conseguente beneficio anche sul fronte delle emissioni.

Le nuove cassette smart mantengono il tradizionale colore rosso, elemento distintivo del paesaggio urbano italiano fin dal 1961, ma integrano tecnologie digitali e sistemi di sicurezza avanzati per rispondere all’evoluzione del servizio postale.

Gli utenti potranno inoltre individuare la posizione delle cassette attive attraverso l’App di Poste Italiane e il portale poste.it, ottenendo anche le indicazioni per raggiungerle.

L’installazione della cassetta intelligente a Marina di Ragusa si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità e innovazione avviato da Poste Italiane nel territorio ibleo. Negli ultimi mesi sono stati infatti realizzati quattro uffici postali “smart”, dotati di sistemi integrati per la gestione e il controllo dei consumi energetici.

Anche la flotta aziendale in provincia di Ragusa continua a rinnovarsi: oggi conta oltre cento mezzi, dei quali circa la metà è costituita da veicoli a basse o zero emissioni di CO₂. Inoltre, grazie al progetto Polis dedicato ai Comuni con meno di 15 mila abitanti, nel territorio provinciale sono stati installati otto punti di ricarica per veicoli elettrici.

L’iniziativa rientra nelle strategie ESG (Environmental, Social and Governance) di Poste Italiane e punta a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale ed efficientamento dei servizi, trasformando un simbolo storico della corrispondenza in una piccola stazione intelligente al servizio del territorio.

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