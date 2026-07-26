La nuova vita di Villa Fortugno a Ragusa. Design, ospitalità e cucina d’autore per un nuovo progetto dedicato ai grandi eventi. FOTO GALLERY

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Una dimora storica che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità. È la nuova sfida di Villa Fortugno, che nei giorni scorsi ha presentato il completamento del proprio percorso di restyling con “Summer Affair”, l’evento scelto per svelare agli ospiti il nuovo volto della struttura e il progetto che punta a farne uno dei punti di riferimento dell’ospitalità e degli eventi nel Sud-Est siciliano.

Il percorso di riqualificazione ha interessato l’intera proprietà. Dopo il rinnovamento degli ambienti interni e l’apertura del ristorante Franca’s, ispirato all’eleganza di Donna Franca Florio, gli interventi si sono concentrati sugli spazi esterni, oggi completamente ripensati per ospitare matrimoni, ricevimenti, eventi aziendali, convention e occasioni private in un contesto che coniuga storia, design e funzionalità.

Le novità

Tra le novità più significative spicca la realizzazione di una grande area coperta caratterizzata da una moderna struttura dal design essenziale, dotata di copertura mobile, capace di adattarsi alle diverse esigenze organizzative durante tutto l’anno. Uno spazio elegante, impreziosito da un’illuminazione studiata nei dettagli e da allestimenti pensati per valorizzare ogni evento.

È stato completamente ridisegnato anche il cuore della villa. Al posto della storica pagoda centrale trova oggi spazio una nuova piazza circolare affacciata sulla piscina, concepita come un ambiente flessibile destinato ad accogliere sedute, buffet e momenti conviviali all’aperto, diventando uno degli elementi architettonici che caratterizzano il nuovo volto della struttura.

Valorizzazione dell’architettura



L’intervento ha interessato anche la corte d’ingresso, dove è stata realizzata un’elegante area lounge con divanetti e sedute collocati sotto gazebo perfettamente integrati con l’architettura della villa. Un ambiente pensato per accogliere gli ospiti fin dal loro arrivo, valorizzando la scenografica scalinata centrale e accompagnandoli in un percorso che introduce con naturalezza agli spazi dedicati agli eventi.

Il rinnovamento degli ambienti si accompagna a una proposta gastronomica che rappresenta uno dei punti di forza del progetto.

A dirigere l’offerta culinaria di Villa Fortugno e del ristorante Franca’s è lo chef stellato Vincenzo Candiano, che firma la filosofia gastronomica della struttura, affiancato dallo Chef Resident Giuseppe Piazzese, alla guida della brigata di cucina. Un lavoro sinergico che punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una cucina contemporanea, fondata sulla qualità delle materie prime, sulla tecnica e sulla continua ricerca.



Proprio questa filosofia è stata raccontata nel corso di “Summer Affair”, durante il quale gli ospiti hanno potuto vivere un percorso gastronomico tra isole tematiche e show cooking, con piatti preparati espressi e momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali.

Tra le proposte più apprezzate il risotto alla pescatora con crema di mozzarella, impreziosito dalla presenza del casaro che preparava la mozzarella davanti agli ospiti, le carni e il pesce cotti alla brace sul momento, la porchetta, una ricca selezione di finger food e il grande tiramisù realizzato dal vivo, diventato uno dei momenti più fotografati della serata.



Dietro questo nuovo corso di Villa Fortugno c’è un progetto imprenditoriale condiviso da Antonio La Rosa, dallo chef stellato Vincenzo Candiano e da Gabriele Meli, tre professionisti che hanno deciso di investire nella valorizzazione di una delle dimore storiche più conosciute del territorio.

La parola ai protagonisti



«Villa Fortugno rappresenta un progetto nel quale crediamo profondamente – afferma Antonio La Rosa –. Abbiamo voluto restituire nuova centralità a questo luogo, conservandone il fascino storico e dotandolo di spazi contemporanei, eleganti e funzionali. Il nostro obiettivo è offrire una location capace di accogliere i momenti più importanti della vita delle persone e diventare un punto di riferimento per matrimoni, eventi aziendali e ricevimenti di qualità».



Per Vincenzo Candiano, la cucina rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto. «Vogliamo proporre un’esperienza gastronomica capace di emozionare e raccontare il territorio attraverso prodotti d’eccellenza, tecnica e creatività. Ogni evento deve trasformarsi in un’occasione per offrire agli ospiti un ricordo che passi anche attraverso il gusto».



A guardare al futuro è anche Gabriele Meli. «Abbiamo lavorato affinché ogni dettaglio, dagli spazi all’accoglienza, dal servizio alla proposta gastronomica, contribuisca a costruire un’esperienza di alto livello. Questo rappresenta soltanto l’inizio di un percorso di crescita che punta a fare di Villa Fortugno una location sempre più riconoscibile nel panorama degli eventi in Sicilia».

Un nuovo capitolo

Con il completamento del restyling degli spazi interni ed esterni e una proposta che unisce ospitalità, design e cucina d’autore, Villa Fortugno apre così un nuovo capitolo della propria storia. Un progetto che restituisce nuova vita a una dimora storica ragusana, proiettandola verso il futuro con l’ambizione di diventare una delle location di riferimento della Sicilia sud-orientale per matrimoni, ricevimenti, eventi privati e appuntamenti aziendali.

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