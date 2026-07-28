Aree gioco nel mirino dei vandali: scattano gli interventi del Comune a Marina di Ragusa

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Scattano gli interventi di manutenzione nelle aree gioco di Marina di Ragusa. A seguito di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini, il Comune ha avviato una serie di lavori per ripristinare la sicurezza e il decoro di due dei principali spazi dedicati ai bambini: l’area situata nella piazzetta al termine del Lungomare Andrea Doria, nei pressi dell’ex depuratore, e quella di Piazza Rabito.

L’obiettivo è restituire alle famiglie luoghi sicuri e pienamente fruibili, intervenendo sia sulle attrezzature deteriorate dal tempo sia sui danni provocati da episodi di vandalismo.

Giochi usurati rimossi per garantire la sicurezza

Nel corso dei sopralluoghi tecnici è emersa la necessità di rimuovere alcune attrezzature ludiche ormai usurate e non più idonee all’utilizzo, in particolare nell’area di Lungomare Andrea Doria.

Si tratta di un intervento reso indispensabile per garantire la sicurezza dei bambini e prevenire eventuali situazioni di rischio, nell’attesa del completamento delle operazioni di manutenzione e ripristino.

Atti vandalici nelle aree dedicate ai bambini

Durante le verifiche effettuate dagli uffici comunali sono stati inoltre accertati danneggiamenti riconducibili ad atti vandalici in entrambe le aree gioco.

Un fenomeno che continua a rappresentare un problema per il patrimonio pubblico e che comporta costi aggiuntivi per la collettività, oltre a privare temporaneamente i più piccoli di spazi destinati al gioco e alla socializzazione.

L’appello dell’assessore Andrea Distefano

Sulla vicenda interviene l’assessore alle Frazioni, Andrea Distefano, che invita i cittadini a prendersi cura dei beni comuni.

«A seguito di alcune segnalazioni sono stati avviati gli interventi di manutenzione nelle due aree gioco di Marina di Ragusa. Nel primo caso si è reso necessario rimuovere alcune attrezzature usurate, mentre in entrambe le aree sono stati riscontrati danni riconducibili ad atti vandalici. Rivolgo un appello al senso civico di tutti: le aree gioco sono un patrimonio della comunità e, soprattutto, dei nostri bambini. Rispettarle e averne cura significa contribuire a preservare spazi sicuri e decorosi per l’intera collettività».

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