L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti. Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto […]
Estate sicura a Santa Croce: scatta il piano straordinario delle forze dell’ordine
27 Lug 2026 13:12
Santa Croce Camerina torna al centro dell’attenzione sul fronte della sicurezza urbana con un nuovo servizio straordinario di controllo interforze. Nella giornata di venerdì è scattata un’operazione coordinata che ha visto impegnati gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle istituzioni e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
L’attività rientra nel piano di prevenzione e vigilanza disposto dal Questore di Ragusa, dottor Salvatore Fazzino, e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di monitoraggio avviato nelle ultime settimane sul territorio santacrocese.
Controlli capillari contro illegalità e degrado urbano
Il servizio straordinario ha puntato a incrementare la percezione di sicurezza della comunità e, allo stesso tempo, a prevenire eventuali fenomeni di illegalità.
Le forze dell’ordine hanno operato attraverso una strategia condivisa, con particolare attenzione ai controlli sul territorio, alle situazioni potenzialmente critiche e alle verifiche presso le residenze.
L’obiettivo è quello di contrastare fenomeni di microcriminalità, prevenire episodi di degrado urbano e garantire un presidio costante soprattutto nei periodi di maggiore presenza di cittadini e visitatori.
L’intervento segue un analogo servizio effettuato pochi giorni fa, confermando una linea di attenzione crescente nei confronti della comunità di Santa Croce Camerina.
Il Comune: “Sicurezza priorità assoluta per la nostra comunità”
Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. Il sindaco Peppe Dimartino ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e il ruolo fondamentale della sinergia tra enti.
«La sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino –. Questi interventi dimostrano quanto sia importante una collaborazione costante e concreta tra le istituzioni».
Dimartino ha poi ringraziato il Questore di Ragusa, il Prefetto e tutte le forze impegnate quotidianamente nelle attività di controllo e prevenzione.
Una strategia condivisa per un territorio più sicuro
Secondo l’amministrazione comunale, il confronto continuo tra istituzioni e forze dell’ordine rappresenta lo strumento più efficace per affrontare le esigenze del territorio.
«Quando il dialogo istituzionale è continuo e si traduce in azioni concrete – ha aggiunto il sindaco – si ottengono risultati importanti per la sicurezza e la serenità dei cittadini».
L’obiettivo dichiarato è proseguire lungo questa direzione, mantenendo alta l’attenzione e consolidando un modello di collaborazione permanente tra Comune e autorità competenti.
I controlli continueranno nelle prossime settimane
Il piano di sicurezza non si ferma con l’operazione di venerdì. I controlli straordinari proseguiranno secondo una programmazione condivisa tra le istituzioni, con l’intento di garantire una presenza sempre più efficace e vicina alle esigenze della popolazione.
© Riproduzione riservata