Regole di gestione per i serbatoi Currumeli e Torre a Donnalucata. Chiusi di notte ed aperti di giorno

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L’obiettivo è quello di evitare che il territorio tutt’intorno Donnalucata e Playa Grande rimangano senza acqua. La comunicazione di Ibleacque riguarda l’utilizzo dei serbatoi di Currumeli e Torre, siti entrambi a monte della frazione di Donnalucata dove arrivano le acque emunte dai pozzi comunali. “A fronte dei consumi idrici particolarmente elevati potrebbe rendersi necessario chiudere i serbatoi Currumeli e Torre nelle ore notturne al fine di dare una corretta distribuzione dell’acqua nel territorio comunale – spiega la società di gestione Ibleacque – la sospensione notturna potrebbe essere effettuata con regolarità così da consentire il riempimento degli impianti ed assicurare la continuità de servizio durante le ore diurne. La società monitorerà costantemente i livelli di consumo. Qualora si rendessero necessarie variazioni o comunicazionipiù specifiche, verranno fornite informazioni ufficiali”. Le aree servite dai serbatoi Currumeli e Torre comprendono le borgate di Donnalucata, Cava d’Aliga, Playa Grande, il villaggio Chamaerops, le contrade Spinazzella, Barone, Piano Conte, Fumarie e via del Palo Rosso. Massima attenzione nell’erogazione di acqua potabile dalle condutture comunali sulla riviera che va Playa Grande a Cava d’Aliga.

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